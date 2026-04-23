【マイラーズC／全頭診断】波乱ムードの安田記念前哨戦　“直線平坦でこそ”狙うべき人気盲点は

今週は京都競馬場で、第57回マイラーズカップ（GII、芝1600m）が行われる。安田記念のステップレースにフルゲートのメンバーが集結した。

ここでは馬券検討のヒントとして、出走馬18頭の全頭診断を行う。

■マイラーズカップ2026 出走予定馬全頭診断

・アサヒ

2年以上にわたって馬券内から遠ざかる現状。厳しい。

・アドマイヤズーム

スワンS以来の実戦となる2歳王者。早熟説が囁かれるところだが、その前走はレコード決着を勝ち馬と0秒2差なら悲観する内容ではないだろう。この中間はウッドで4F50秒2と自己ベストを1秒以上も更新。ノーマークは禁物だ。

・ウォーターリヒト

この馬の成績はわかりやすい。11-2月の寒い時季は【3.2.5.0】と大崩れがない反面、それ以外の月では【1.0.0.7】と凡走多数……暖かい時季が鬼門となっているのだ。直近の気候を見ると、気温20度超えが当たり前になってきている印象。マイルCS3着の舞台替わりは歓迎も、ここは半信半疑の部分が否めない。

・エルトンバローズ

近2走はフタ桁着順が続く馬。ピークアウトを疑う声もあるが、良績に乏しい冬競馬に関東圏輸送の影響は否定できないだろう。当舞台のマイルチャンピオンシップは4、2、5着と3年連続で掲示板内を確保。得意条件かつGIIのメンバーなら見限るには早計だ。

・オフトレイル

この馬の成績はわかりやすい。直線平坦コースの成績【4.4.1.1】に対し、急坂コースは【0.0.1.6】。典型的な平坦巧者だ。その特徴を踏まえると、急坂の東京新聞杯凡走は気にする必要なし。得意の平坦コース替わりで臨むここは要警戒だ。

・キョウエイブリッサ

オープンクラスでは【0.0.0.10】と厚い壁に阻まれてしまっている。厳しい。

・クルゼイロドスル

京都芝外回り1600mの近2走はいずれも掲示板外。左回りのほうが合う印象があり、強調材料は乏しい。

・シックスペンス

重賞3勝の実績はここでも上位だが、その3勝はすべて1800ｍ戦。トリッキーな京都芝外回り適性も未知数で、思い切って消しの選択肢も浮上する1頭だ。

・シャンパンカラー

直近のひと桁着順は東京芝レースがほとんど。3走前の当舞台は14着と惨敗を喫しており、馬券内突入は至難の業と言えそうだ。

・ショウナンアデイブ

人気薄で3着を続ける近走だが、これまで重賞で馬券内に入ったレースはすべてハンデ戦。斤量56キロ以上の重賞は【0.0.0.4】と好走がなく、連続好走へのハードルは高いと言わざるを得ない。

・ドラゴンブースト

日本ダービー後は3戦2勝と上昇傾向にある馬。2歳以来のマイル替わりがポイントだが、当舞台のデイリー杯2歳S連対歴から何らかの印は必要か。

・ファインライン

前走勝ち時計1分32秒8は翌週の古馬1勝クラスと同じ。重賞のメンバー相手では厳しいだろう。

・ファーヴェント

2014年以降、京都開催のマイラーズカップにおいて前走ダービー卿CT組は【0.0.1.17】。ローテーションのキツさとコースの違いから、結び付けが極めて希薄な傾向が出てしまっている。右回りの芝1600mは【1.1.1.1】と安定しているものの、中心に据えるには躊躇してしまう。

・ブエナオンダ

3走前に当舞台の京都金杯を勝利。コース適性は申し分ないが、昨秋から数えて今回が7戦目とコンスタントに使われ続けている疲労は気がかり。ダービー卿CT組の本レースとの相性も含めて、上積み材料は乏しい。

・ベラジオボンド

目下連勝中の上がり馬。走破時計も1分32秒台なら及第点を与えられるが、前走は2着に牝馬、3着に9歳馬とお世辞にもハイレベルとは言えないメンバー構成だった。春の京都芝は【0.0.0.2】と好走がなく、ここは慎重な評価を下すべきか。

・マテンロウスカイ

7歳を迎えてピークアウトの感あり。一変を望むのは酷に映る。

・ランスオブカオス

人気に推された近2走はいずれも馬券外。特に前走東風Sは不可解な敗戦だったが、関東圏への輸送が合わなかったのかもしれない。関西圏は【3.0.3.1】掲示板外なし。舞台替わりでの巻き返しは想定したいところだ。

・ロングラン

昨年の本レース勝ち馬だが、当時は10頭立てかつGIIとは名ばかりの低調なメンバー構成だった。質・量ともに昨年以上の印象がある今年は苦戦が予想される。

Winsightより一部編集・転載（）

著者プロフィール

田原基成（たはらもとなり）●競馬評論家

競馬予想の魅力を世に発信し続ける「競馬ストーリーテラー」。予想に対して謎ときに近い魅力を感じており、ローテーション・血統の分野にて競馬本を執筆。現在は競馬メディア『Winsight』で予想コラム執筆中。『SPREAD』ではデータ分析から読み取れる背景を紐解き、「データの裏側にある競馬の本質」を伝えていく。