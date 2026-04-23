AKB48伊藤百花（22）が、22日放送のテレビ朝日系「かまいガチ」（水曜午後11時15分）に出演。初のバラエティー番組単独出演で芸人から“洗礼”を受けた。

番組の企画は「ギリ笑えるイヤなワードで盛り上げろ」。芸人がニセ番組収録を行い、何も聞かされていないゲストを交え“イヤなワード”で番組を盛り上げるというもの。

進行の濱家隆一とともに、AKB48で先輩にの小栗有以がニセ番組収録をモニタリングした。

小栗は伊藤について「天然なので、鈍感なところがあるかもしれなくて、気づかないかもしれないです」と推測した。

ニセ番組収録が始まり、意気込みを聞かれた伊藤は「今日1人でバラエティー出させていただくのが初めてでして…」と語った。

ちゃんぴおんずの日本一おもしろい大崎は「そうしたらね、1点だけ、教えておくよ。先輩方が並んでたから、ちょっと入ってくるの遅かった」と“イヤなワード”で指摘した。伊藤は「うわ！ やってしまいました！」とムードを壊すことなく反省して盛り上げると、ニセ収録を見ていた濱家は「伊藤ちゃんがいいわ」と明るくふるまう伊藤に好感を持っていた。

その後“イヤなワード”が飛び交う中、ニセ番組の収録が終了。ネタバラシのため、濱家と小栗がスタジオに登場すると、伊藤は「え！ なんで！」と驚いた。

伊藤の反応に芸人らは「かわいい」と反応し、山内健司は「気づかなかった、イヤなこと言ってるのに」とイジった。濱家も「イヤなこと言ってるのには、絶対気づいてた」とつっこんだ。

伊藤は「ちょっと、厳しい世界なんだな…って」と感想を話すと、濱家は「お前やぞ」と大崎につっこんだ。

濱家から「一番グサっと来たのどれやった？」と聞かれ、伊藤は「最初、『入ってくるのが遅い』っていうのは“終わった…”って思ってたんですよ。だから最初から泣きそうでした」と明かした。

大崎は「それは…マジやで」と最後まで“イヤなワード”で番組を締めようとすると、濱家から「スタッフがわざと（伊藤を）最後に入れたんや」とつっこんだ。