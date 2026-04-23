システムズ・デザイン <3766> [東証Ｓ] が4月23日後場(15:00)に配当修正を発表。26年3月期の期末一括配当を従来計画の50円→55円(前の期は45円)に増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社は、株主の皆様への利益還元をより一層拡充する観点から今後は減配を実施せず増配または維持する「累進配当方針」を原則とすることを明確化し、ＤＯＥ（純資産配当率）目標を設定し、2026年３月期には3.5%以上とすることを目指しております。内部留保につきましては、業務の一層の効率化を図るための設備投資、優秀な人材の確保・育成、社内体制の充実等、経営基盤の強化に充当し、業容の拡大に取り組み、企業価値の増大を通じ、株主の皆様への利益還元を充実させることを基本とする方針です。このような方針のもと、2026年３月期の期末配当金につきましては、１株当たり50円を予定しておりましたが、資本コストを意識した経営の実現に向け株主還元のさらなる拡充を図る観点から、普通配当として１株当たり５円増配（前期比10円増配）し、１株当たり55円に予想を修正することといたしました。今後も株主の皆様へ安定的かつ継続的に利益還元の拡充を行っていく方針です。