キスマイ、衣装展を一緒に回りたい相手は？宮田俊哉はジュニアから指名「Snow Manはもうお下がり着ない」【Kis-My-Ft2：The Couture】
【モデルプレス＝2026/04/23】Kis-My-Ft2が4月23日、デビュー15周年を記念した衣装展「Kis-My-Ft2：The Couture（ザ・クチュール）」の囲み取材に出席した。
【写真】STARTOアイドル展示会、華やか衣装ズラリ
この日、展示を回れるとしたら誰と回りたい？という質問が飛ぶと、二階堂高嗣は「毎年ライブがあると家族ももちろん見に来てくれるんですけど、甥っ子も観に来れるような年齢になってきて楽しんでくれてるので、甥っ子と回れたらもっとライブが楽しめるんじゃないかなと」とコメント。宮田俊哉は「割とうちの事務所って先輩が着てた衣装をジュニアの後輩たちが着るっていう風に衣装が受け継がれていくことがあると思うので、後輩たちと一緒に回って『どれ着たい！？』って」とプランを明かした。
さらに後輩の誰を連れていきたいか問われると、宮田は「KEY TO LITを連れて行こうかな」といい、「ライブを観に行った時に『FIRE BEAT』とか歌ってくれてたから」と理由を告白。宮田と仲の良いSnow Manの佐久間大介が嫉妬するのでは？という声が上がると「Snow Manはもうお下がり着ないだろ！」とツッコみ、笑いに包んでいた。
Kis-My-Ft2のステージ衣装の数々は、2018年以降メンバーの玉森裕太が監修しており、「Kis-My-Ft2をよりかっこよく見せるため」王道アイドル衣装の型にはまらず、メンバーの個性を活かした“ファッション性の高い衣装“が作られている。本展ではそんな衣装制作へのこだわりも感じられるよう、アトリエのような空間を演出。未公開のデザイン資料や着用写真とともに、15年間の衣装を前期・後期に分けて合計48点を展示するほか、メンバーの私物アイテムも展示する。さらに、ライブ映像を鑑賞できる空間や、本展開催に合わせて制作された5月26日より各音楽配信サービスにてデジタルリリースが決定した新曲「Couture」の先行試聴エリアも登場予定。4月24日の池袋PARCOを皮切りに、札幌、仙台、福岡、心斎橋、名古屋と全国6店舗で巡回する。（modelpress編集部）
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◆キスマイ、一緒に衣装展を回りたい人は？
この日、展示を回れるとしたら誰と回りたい？という質問が飛ぶと、二階堂高嗣は「毎年ライブがあると家族ももちろん見に来てくれるんですけど、甥っ子も観に来れるような年齢になってきて楽しんでくれてるので、甥っ子と回れたらもっとライブが楽しめるんじゃないかなと」とコメント。宮田俊哉は「割とうちの事務所って先輩が着てた衣装をジュニアの後輩たちが着るっていう風に衣装が受け継がれていくことがあると思うので、後輩たちと一緒に回って『どれ着たい！？』って」とプランを明かした。
◆「Kis-My-Ft2：The Couture」
Kis-My-Ft2のステージ衣装の数々は、2018年以降メンバーの玉森裕太が監修しており、「Kis-My-Ft2をよりかっこよく見せるため」王道アイドル衣装の型にはまらず、メンバーの個性を活かした“ファッション性の高い衣装“が作られている。本展ではそんな衣装制作へのこだわりも感じられるよう、アトリエのような空間を演出。未公開のデザイン資料や着用写真とともに、15年間の衣装を前期・後期に分けて合計48点を展示するほか、メンバーの私物アイテムも展示する。さらに、ライブ映像を鑑賞できる空間や、本展開催に合わせて制作された5月26日より各音楽配信サービスにてデジタルリリースが決定した新曲「Couture」の先行試聴エリアも登場予定。4月24日の池袋PARCOを皮切りに、札幌、仙台、福岡、心斎橋、名古屋と全国6店舗で巡回する。（modelpress編集部）
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