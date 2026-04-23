「天幕のジャードゥーガル」を読む

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秋田書店はトマトスープ氏のマンガ「天幕のジャードゥーガル」が第55回日本漫画家協会賞コミック部門で大賞を受賞したことを記念し、4月28日18時までチャンピオンクロスで1巻分を完全無料で公開している。

「天幕のジャードゥーガル」は13世紀のイランで奴隷として売られた少女が、モンゴル帝国の侵攻という巨大な波に飲み込まれていく歴史ドラマ。7月からアニメ放送もスタートする。

【あらすじ】

後宮では賢さこそが美しさ。13世紀、地上最強の大帝国「モンゴル帝国」の捕虜となり、後宮に仕えることになった女・ファーティマは、当時世界最高レベルの医療技術や科学知識を誇るイランの出身。その知識と知恵を持ち、自分の才能を発揮できる世界を求めていたファーティマは、第2代皇帝・オゴタイの第6夫人でモンゴル帝国に複雑な思いを抱く女・ドレゲネと出会い、そして……!?大帝国を揺るがす女ふたりのモンゴル後宮譚!

(C)トマトスープ(秋田書店)2022