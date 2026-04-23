IIJmioで新端末6機種発売、「OPPO Find N6」や「moto g06」など
インターネットイニシアティブ（IIJ）は、MVNOサービス「IIJmio」の個人向けSIMロックフリー端末販売サービス「IIJmioサプライサービス」において、OPPO製「OPPO Find N6」をはじめとするAndroidスマートフォン計6機種を発売した。
新たに発売されたのは、OPPOやシャオミ、ZTE、モトローラの4メーカー計6機種。「OPPO Find N6」（16GB/512GB）、シャオミの「POCO X8 Pro」「POCO X8 Pro Max」が取り扱われるほか、ZTEの「nubia Neo 5 GT 5G」や「nubia S2 Lite」、モトローラの「moto g06」がラインアップに加わった。
各機種の通常価格は、OPPO Find N6（16GB/512GB）が31万4820円。POCO X8 Proは8GB/256GBが5万9980円、8GB/512GBが6万9980円、12GB/512GBが7万4980円。POCO X8 Pro Maxは12GB/256GBが7万9800円、12GB/512GBが8万9980円。nubia Neo 5 GT 5Gは5万2800円、nubia S2 Liteは2万9800円、moto g06は2万6800円となっている。
新機種の発売に合わせ、IIJmioモバイルサービス ギガプランの「音声SIM」または「音声eSIM」をMNP転入で申し込むと、対象端末が期間限定の特別価格で購入できるキャンペーンも実施される。
MNP転入による「スマホ大特価セール」および「のりかえ価格」適用時の価格は、OPPO Find N6が28万4980円。POCO X8 Proが4万7800円（8GB/256GB）、5万7800円（8GB/512GB）、6万2800円（12GB/512GB）。POCO X8 Pro Maxが6万7800円（12GB/256GB）、7万7800円（12GB/512GB）。nubia Neo 5 GT 5Gが3万9800円、nubia S2 Liteが4980円、moto g06が1万9800円となる。スマホ大特価セール価格 端末 メモリー容量 通常価格 キャンペーン価格 OPPO Find N6 16GB/512GB 31万4820円 28万4980円 POCO X8 Pro 8GB/256GB 5万9980円 4万7800円 POCO X8 Pro 8GB/512GB 6万9980円 5万7800円 POCO X8 Pro 12GB/512GB 7万4980円 6万2800円 POCO X8 Pro Max 12GB/256GB 7万9800円 6万7800円 POCO X8 Pro Max 12GB/512GB 8万9980円 7万7800円 nubia Neo 5 GT 5G 12GB/256GB 5万2800円 3万9800円 nubia S2 Lite 4GB/128GB 2万9800円 4980円 のりかえ価格 端末 通常価格 キャンペーン価格 moto g06 2万6800円 1万9800円