窪塚愛流“ケンショー”、自分に好意のある女子生徒から金を巻き上げる… 23日放送『るなしい』第4話【あらすじ】
テレビ東京の連続ドラマ『るなしい』（毎週木曜 深0：30〜）の第4話が23日、放送される。
【場面写真】カワイイ！制服姿の原菜乃華＆影山優佳
原作は、2022年上半期「週刊文春エンタ マンガ賞！」で最高賞に選ばれた意志強ナツ子氏による同名漫画。恋愛を禁じられた“神の子”が愛する人を“信者ビジネス”に陥れていく宗教純愛サスペンスとなっている。
「火神の子」として生きる主人公の女子高生・郷田るなを原菜乃華が演じ、るなを狂わせる初恋の相手・成瀬健章役は窪塚愛流が務める。原作の大ファンとして知られる麒麟・川島明の出演も発表されている。
るなと同じく「火神の力」を手に入れ、勝負に没頭するケンショーは、悩み相談の枠を超えて自分に好意がある女子生徒たちから金銭を巻き上げていく。そんな中、客の一人である森尾（駒井蓮）から貯金が尽きたことを打ち明けられる。
一方、るなは自分に心酔した塔子（影山優佳）を使い、更なるビジネスを画策する。貯金が底をつき絶望する森尾に対し、るなが差し伸べた“衝撃の救済”とは。
【場面写真】カワイイ！制服姿の原菜乃華＆影山優佳
原作は、2022年上半期「週刊文春エンタ マンガ賞！」で最高賞に選ばれた意志強ナツ子氏による同名漫画。恋愛を禁じられた“神の子”が愛する人を“信者ビジネス”に陥れていく宗教純愛サスペンスとなっている。
「火神の子」として生きる主人公の女子高生・郷田るなを原菜乃華が演じ、るなを狂わせる初恋の相手・成瀬健章役は窪塚愛流が務める。原作の大ファンとして知られる麒麟・川島明の出演も発表されている。
一方、るなは自分に心酔した塔子（影山優佳）を使い、更なるビジネスを画策する。貯金が底をつき絶望する森尾に対し、るなが差し伸べた“衝撃の救済”とは。