ESRのQi2 25W対応トラベルチャージャーを試す

iPhone 17 ProからQi2 25W出力に対応したということもあって、筆者の周りでも「対応アクセサリーを使い始めた」という声を聞くようになりました。実際、筆者もiPhone 17 Proを使い始めてから、自宅ではケーブルを挿さずに済む場面が増えました。

ただし旅行では話が別です。自宅にはワイヤレス充電の環境がある一方で、旅行先に持っていける環境がなかったため、iPhoneやApple Watchなどを充電しようとすると、複数のケーブルを持ち歩く必要があり、宿泊先のコンセント周りがどうしても煩雑になっていました。

そんななか、最近勢いが増しているESRから登場したのが、iPhone・AirPods・Apple Watchを同時に充電できる「ESR CryoBoost 折りたたみ式 3-in-1 マグネット充電ステーション（Qi2 25W）」です。評価用にサンプルを提供いただいたので、実際にしばらく持ち出して使ってみました。

充電器のほかにUSB Type-CケーブルとUSB充電器が付属。充電器は50W出力に対応している

本製品の分かりやすい特徴は、1台で3つのデバイスをまとめて扱えることです。スマートフォン側は最大25W出力に対応し、Apple Watchとワイヤレスイヤホンはそれぞれ5Wでの充電に対応しています。

また、Apple Watchの充電モジュールは「Made for Apple Watch」認証を取得しているため、対応デバイスの急速充電にも対応しています。

開くと計3台のデバイスが充電できる

ワイヤレスイヤホンは内側の充電パッドで充電する仕組み

3つのデバイスを同時に充電できる充電器としては、サイズもコンパクト。折りたたんだときに収まりが良いので、ガジェットポーチに入れても極端にかさばる印象はありません。

本製品はESR独自の「CryoBoost」を搭載し、空冷ファンで充電中の端末を冷やしながら速度を維持する設計になっています。さらに、就寝時などに配慮した静音モードも用意されているので、枕元で充電しているときにファンの音が気になってしまう……ということもありませんでした。

充電パッドの裏に冷却ファンがあるため、冷やしながら充電できる

何度か旅行へ持ち出してみましたが、旅行中の充電環境をシンプルなものにできたという点が非常に便利でした。

これまではUSB Type-Cケーブルはもちろん、Apple Watchの充電ケーブルも持ち歩いていたため、多少とはいえ荷物が増えたり、宿泊先での充電環境が散らかってしまったりすることがありました。

ところが、この充電器であれば、USB Type-Cケーブル1本でデバイスすべてを一挙に充電できます。持ち歩くケーブルの数や占有するUSBポートの数が減るので、カメラやノートパソコンなど充電したいデバイスが多いときでも、効率的に充電ができるようになりました。

最大3台のデバイスを1本のケーブルで充電できて便利

もちろん、Qi2 25WやApple Watchの急速充電に対応しているため、充電速度も申し分ありません。公称では「30分でおよそ60％まで充電できる」とされていますが、実測でもほぼ同じ時間で充電できる印象を受けました。

Apple Watchに関しても同様で、筆者が使用しているApple Watch Ultra 2もおよそ90分で満充電になりました。もともと1泊2日の旅行であれば充電せずに使えますが、万が一充電が必要になった場面でも安心です。

価格はおよそ1万5000円と旅行用の充電器としては少し高価な部類に入りますが、ケーブルや高出力のUSB充電器が付属しているため、すぐに使い始められるのが魅力的です。

「旅行や出張が多く、持ち歩くケーブルの数を減らしたい」という人や、「複数のデバイスを効率的に充電したい」と考えている人にはぜひおすすめしたいアイテムです。

商品名 発売元 実売価格 ESR CryoBoost 折りたたみ式 3-in-1マグネット充電ステーション（Qi2 25W）50Wアダプター付属 ESR 1万4999円