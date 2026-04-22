お笑いコンビ「おかずクラブ」のゆいP（39）が22日放送の日本テレビ「千鳥かまいたちゴールデンアワー」（水曜後8・00）に出演。飛行機に乗った時に真っ先にリクエストすることを明かし、共演者を驚かせた。

この日は「ダイエットはつらいよSP」と題し、すぐ太ってしまう芸能人が集合。ゆいPはMAX体重126キロだが、昨年の同番組では「半年で33キロやせた」ダイエット法を明かして話題となった。

やせたいと思う時は、病院で採血をする時だという。「頑張って手をグーパーさせても」血管が浮いてこないため採血をしてくれる看護師が次々と交代。「最終的にベテランが5人目でやって来て採る、拍手が起こるんですよ」と明かした。

飛行機に乗る時はシートベルトがきつく「下手したら締まらないんですよ」と言うと、スタジオから“えー”の声が。「最初に乗るタイミングでキャビンアテンダントさんにコソッと“すみません、追いベルトください”。座ったらCAさんが延長ベルトを持って誰にも見えないように“お客様どうぞ”って」と説明すると、共演者は「追いベルト見たことない」「それ知らん」とあっけにとられていた。