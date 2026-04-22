タレント・はるな愛（53）が22日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（火曜後9・00）に出演し、ジュエリーを全部盗まれた経験を明かした。

はるなは、プレゼントされたものなどジュエリーを多く持っていたため、「引っ越そうと思って。ポンと入った不動産屋さんが、たまたま知り合いの人がいて“実は私、ジュエリーをいっぱいつけているでしょ。とにかくこれを安全に保管したいからマンションを借りに来たの”」と依頼したという。

だが、その不動産屋さんの「管理会社の物件で、カードキーの絶対開けられへんって所に入ったら、いきなり1カ月後に泥棒に入られて、全部取られて」という事件が発生。警察も「これはプロの犯行だ」と言ったため、紹介してくれた知り合いの不動産屋の社員に連絡をしたところ「担当した知り合いがいなくなってて。どこにいますか？って聞いたら、いきなり飛んでいなくなっていた」という。

その後、飲み会があり、集まった人たちもその不動産屋の写真を知っていたため「そういえばあの人覚えてる？不動産屋の」と聞くと「“ああ、知ってるよ、あの人偽札偽装してつかまったやん”ってなって」とまさかの展開。「あいつややっぱり！って思って、俺のジュエリーあいつが盗った！絶対あいつやと思って」と、本名の“大西賢示モード”で叫んだ。

俳優の矢本悠馬が「この話、おもろすぎて…」と言われると「ホンマおもろいよ！今笑えるけど」と苦笑していた。