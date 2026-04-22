敵地ダイヤモンドバックス戦

米大リーグ・ホワイトソックスの村上宗隆内野手が21日（日本時間22日）、敵地ダイヤモンドバックス戦に「2番・一塁」で先発出場。2回の第2打席に4試合連発となる9号を放ち、年間63発ペースとした。チームも11-5で快勝。試合後、日本球界を知る敵将は「特別な選手になるだろうね」と絶賛した。

初回の第1打席は内野安打を放った村上。2回の第2打席、ダイヤモンドバックス先発ケリーの変化球を強振した。打球は右翼スタンドへ一直線。打球速度113マイル（約182キロ）、飛距離426フィート（約129.8メートル）のアーチを確信して行方を見届けた村上は、一塁ベースを回ると右手を突き上げ、一瞬“お茶点てポーズ”のような仕草を見せた。ベンチのチームメートも呆れたような笑みを浮かべていた。

米紙「USAトゥデイ」は「ホワイトソックスの強打者、ムネタカ・ムラカミが歴史的なホームランショーを披露」との見出しで記事を掲載。ダイヤモンドバックスのトーリ・ロブロ監督のコメントを伝えた。村上の古巣ヤクルトでもプレーした知日派の指揮官は、村上について「彼は多くの球団の注目を浴びていた」と指摘した。

「我々は彼には特別な才能があることは分かっていた。私は彼を注視してきたし、前から彼のファンだった」と語ったロブロ監督。開幕3週間で9本塁打するなど、メジャーでも実力を発揮する村上に、「かなり特別な選手になるだろうね」と予想していた。



（THE ANSWER編集部）