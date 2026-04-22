いよいよ開幕「真アギト展」注目の展示が解禁! ″あの3人″の男たちが集うスペシャルムービー
4月24日より池袋・サンシャインシティ 展示ホールAにて開幕する、仮面ライダーアギト25周年記念「真アギト展」より、同イベントの目玉展示が解禁された。「真アギト展」特別企画スペシャルムービー「―乾杯―」は、展覧会のラストコーナーとなるスペシャルシアターでのみ上映される。
○ある2人の男が向かった店には…
場内限定で公開される「真アギト展」の最大の目玉と銘打たれたスペシャルムービーは、『仮面ライダーアギト』に深くかかわりをもつ“あの3人”の男たちの話。ある2人の男が、一軒の店を訪ねると……そこで待っていたのは“あいつ”だった。25年の時を経て集まった3人は、飲んで、食べて“あの日”の思い出を存分に語らう。
○仮面ライダーアギト25周年記念「真アギト展」
会場：池袋・サンシャインシティ 展示ホールA(〒170-0013東京都豊島区東池袋3-1-3 ワールドインポートマートビル4F)
会期：2026年4月24日(金)〜5月12日(火) 計19日間
営業時間：10:00〜20:00(最終入場19:00)
他、福岡・大阪・名古屋巡回決定。各会場詳細は順次発表。
○ある2人の男が向かった店には…
場内限定で公開される「真アギト展」の最大の目玉と銘打たれたスペシャルムービーは、『仮面ライダーアギト』に深くかかわりをもつ“あの3人”の男たちの話。ある2人の男が、一軒の店を訪ねると……そこで待っていたのは“あいつ”だった。25年の時を経て集まった3人は、飲んで、食べて“あの日”の思い出を存分に語らう。
○仮面ライダーアギト25周年記念「真アギト展」
会場：池袋・サンシャインシティ 展示ホールA(〒170-0013東京都豊島区東池袋3-1-3 ワールドインポートマートビル4F)
会期：2026年4月24日(金)〜5月12日(火) 計19日間
営業時間：10:00〜20:00(最終入場19:00)
他、福岡・大阪・名古屋巡回決定。各会場詳細は順次発表。