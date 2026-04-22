◆ファーム・リーグ 巨人３―１西武（２２日・ジャイアンツタウンスタジアム）

巨人の石川達也投手（２８）が１回無失点の好投で、１軍再昇格へアピールに成功した。

１点リードの９回に６番手で登板。先頭・横田を初球の直球で詰まらせ二ゴロ、蛭間には左前打を許したものの、炭谷を左飛、佐藤太を遊ゴロに封じた。最速は１５０キロを計測し「ベース盤に強く投げられていたし、スピードも出ていた。感覚的にもいい感じ」と納得の表情を見せた。

今季は２年連続の開幕１軍をつかんだものの、初登板となった３月２９日の阪神戦（東京ドーム）で１回４安打４失点。翌３０日に登録抹消された。２軍合流後は約１０日間の”ミニキャンプ”を実施。長めのランニングやチューブを使用した下半身トレーニングなど、ハードなメニューで体を追い込んだ。さらに今までよりも足を高く上げる新フォームにも挑戦。出力アップを図り、試行錯誤を繰り返した。

現在も継続してトレーニングを行い、調整。「ちゃんと感覚とパフォーマンスが一致しているので良かった。（１軍に）いつ呼ばれてもいける自信はある」。貴重な左腕が巻き返しの時を待つ。