2回2死の第2打席、右翼席へ完璧な130メートル弾

【MLB】Wソックス 11ー5 Dバックス（日本時間22日・アリゾナ）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手が21日（日本時間22日）、敵地で行われたダイヤモンドバックス戦で4試合連発となる9号ソロを放った。ダイヤモンドを回りながら見せたパフォーマンスに、ファンは「今お茶たてた？」と注目した。

4-0の2回2死で迎えた第2打席だった。右腕ケリーの内角チェンジアップを完璧に捉えると、打球速度113マイル（約181.9キロ）、飛距離426フィート（約129.8メートル）、角度30度で右翼席へ。ベンチは大騒ぎだった。

一塁を回って右腕を突き上げた直後、見せたのは右手をちょこっと動かしたポーズ。3月のWBCで野球日本代表「侍ジャパン」のパフォーマンスとして取り入れられていた動きだった。

話題になったポーズをメジャーでも披露したことに、ファンは「お茶ポーズきた！」「お茶たてとる」「ちゃんとお茶やってるw」「お茶たてしててかわいい」「一瞬お茶したやろ」と喜んでいた。（Full-Count編集部）