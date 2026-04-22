テクニカルポイント ドル円 21日線上回っての推移
160.67 エンベロープ1%上限（10日間）
160.18 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
159.38 現値
159.28 21日移動平均
159.08 10日移動平均
158.99 一目均衡表・基準線
158.38 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
157.49 エンベロープ1%下限（10日間）
157.34 一目均衡表・雲（上限）
157.08 100日移動平均
156.00 一目均衡表・雲（下限）
153.71 200日移動平均
159.28円の21日移動平均、159.08円の10日移動平均を上回っての推移と、ややしっかりした動き。
160.18 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
159.38 現値
159.28 21日移動平均
159.08 10日移動平均
158.99 一目均衡表・基準線
158.38 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
157.49 エンベロープ1%下限（10日間）
157.34 一目均衡表・雲（上限）
157.08 100日移動平均
156.00 一目均衡表・雲（下限）
153.71 200日移動平均
159.28円の21日移動平均、159.08円の10日移動平均を上回っての推移と、ややしっかりした動き。