テクニカルポイント ドル円 21日線上回っての推移 テクニカルポイント ドル円 21日線上回っての推移

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160.67 エンベロープ1%上限（10日間）

160.18 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

159.38 現値

159.28 21日移動平均

159.08 10日移動平均

158.99 一目均衡表・基準線

158.38 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

157.49 エンベロープ1%下限（10日間）

157.34 一目均衡表・雲（上限）

157.08 100日移動平均

156.00 一目均衡表・雲（下限）

153.71 200日移動平均



159.28円の21日移動平均、159.08円の10日移動平均を上回っての推移と、ややしっかりした動き。

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