160.67　エンベロープ1%上限（10日間）
160.18　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
159.38　現値
159.28　21日移動平均
159.08　10日移動平均
158.99　一目均衡表・基準線
158.38　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
157.49　エンベロープ1%下限（10日間）
157.34　一目均衡表・雲（上限）
157.08　100日移動平均
156.00　一目均衡表・雲（下限）
153.71　200日移動平均

159.28円の21日移動平均、159.08円の10日移動平均を上回っての推移と、ややしっかりした動き。