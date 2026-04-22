日向坂46が、2026年5月20日に発売する17thシングル「Kind of love」の収録内容、歌唱メンバー、特典映像、さらにバックカバーが解禁された。

今作の表題曲「Kind of love」は、四期生の藤嶌果歩が初単独センターを務める楽曲で、すでに各音楽配信サイトにて配信がスタートしている。そして、全形態共通のカップリング曲として、四期生・平岡海月が初センターを務める、ひなた坂46（日向坂46のアンダーメンバーの呼称）メンバーによる楽曲「Empty」が収録される。

TYPE-A バックカバー

TYPE-B バックカバー

TYPE-C バックカバー

TYPE-D バックカバー

通常盤 バックカバー

さらに、各タイプごとの収録内容も決定した。TYPE-Aには、加入して一年が経った五期生による楽曲「円周率」を収録。TYPE-Bには、正源司陽子、山下葉留花の四期生2名によるユニット曲「心のブランコ」、TYPE-Cには、五期生の最年少メンバー大野愛実、坂井新奈、高井俐香の3名によるユニット曲「SHUWA SHUWA」が収められる。TYPE-Dには、久しぶりの三期生楽曲「サラバ サラバ」が収められることになった。そして通常盤には、表題曲を歌唱するメンバーによる「君にやられた！」が収録。

また、特典映像も充実の内容となっており、TYPE-AとTYPE-Bには2025年11月に行われた五期生による初めてのワンマンライブ＜新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za＞のライブ映像が収録される。TYPE-CとDには、五期生の個人PV第二弾が収録されることも判明した。

日向坂46はデビュー7周年を迎え、2026年に入って早くも2枚目のシングル発売、また国内のロックフェスやイベントにも出演が決まっている。6月には＜ひなた坂46 LIVE＞、8月には＜三期生LIVE＞、9月には＜ひなたフェス 2026＞を開催する。

◾️17thシングル「Kind of love」

2026年5月20日（水）リリース

購入：https://hinatazaka46.lnk.to/20260520_Kindoflove_PKG TYPE-A TYPE-A バックカバー TYPE-B TYPE-B バックカバー TYPE-C TYPE-C バックカバー TYPE-D TYPE-D バックカバー 通常盤 通常盤 バックカバー 【Blu-ray付き】

初回仕様限定盤TYPE-A（SRCL-13710~13711）￥2,000（税込）

初回仕様限定盤TYPE-B（SRCL-13712~13713）￥2,000（税込）

初回仕様限定盤TYPE-C（SRCL-13714~13715）￥2,000（税込）

初回仕様限定盤TYPE-D（SRCL-13716~13717）￥2,000（税込）

▼初回仕様限定盤・封入特典

応募特典シリアルナンバー封入・メンバー生写真 【通常盤（CDのみ）】

通常盤（SRCL-13718）￥1,200（税込）

○初回仕様限定盤 TYPE-A（SRCL 13710~1）

DISC1 (CD)

1. Kind of love

2. Empty

3. 円周率

4. Kind of love off vocal ver.

5. Empty off vocal ver.

6. 円周率 off vocal ver.



DISC2 (Blu-ray)

日向坂46 五期生「新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za」＜前編＞

空飛ぶ車

アザトカワイイ

One choice

ドレミソラシド

こんなに好きになっちゃっていいの？

孤独たちよ

青春の馬

絶対的第六感

See Through



○初回仕様限定盤TYPE-B（SRCL-13712~3）

DISC1 (CD)

1. Kind of love

2. Empty

3. 心のブランコ

4. Kind of love off vocal ver.

5. Empty off vocal ver.

6. 心のブランコ off vocal ver.



DISC2 (Blu-ray)

日向坂46 五期生「新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za」＜後編＞

夜明けのスピード

What you like!

あの娘にグイグイ

卒業写真だけが知ってる

愛はこっちのものだ 2025

僕に続け



HEY！OHISAMA！

ジャーマンアイリス

JOYFUL LOVE



○初回仕様限定盤TYPE-C（SRCL-13714~5）

DISC1 (CD)

1. Kind of love

2. Empty

3. SHUWA SHUWA

4. Kind of love off vocal ver.

5. Empty off vocal ver.

6. SHUWA SHUWA off vocal ver.



DISC2 (Blu-ray)

五期生個人PV

大田美月

大野愛実

片山紗希

蔵盛妃那乃

坂井新奈



○初回仕様限定盤TYPE-D（SRCL-13716~7）

DISC1 (CD)

1. Kind of love

2. Empty

3. サラバ サラバ

4. Kind of love off vocal ver.

5. Empty off vocal ver.

6. サラバ サラバ off vocal ver.



DISC2 (Blu-ray)

五期生個人PV

佐藤優羽

下田衣珠季

高井俐香

鶴崎仁香

松尾桜



○通常盤（SRCL-13718）

1. Kind of love

2. Empty

3. 君にやられた！

4. Kind of love off vocal ver.

5. Empty off vocal ver.

6. 君にやられた！ off vocal ver.

▼タイプ別収録内容○初回仕様限定盤 TYPE-A（SRCL 13710~1）DISC1 (CD)1. Kind of love2. Empty3. 円周率4. Kind of love off vocal ver.5. Empty off vocal ver.6. 円周率 off vocal ver.DISC2 (Blu-ray)日向坂46 五期生「新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za」＜前編＞空飛ぶ車アザトカワイイOne choiceドレミソラシドこんなに好きになっちゃっていいの？孤独たちよ青春の馬絶対的第六感See Through○初回仕様限定盤TYPE-B（SRCL-13712~3）DISC1 (CD)1. Kind of love2. Empty3. 心のブランコ4. Kind of love off vocal ver.5. Empty off vocal ver.6. 心のブランコ off vocal ver.DISC2 (Blu-ray)日向坂46 五期生「新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za」＜後編＞夜明けのスピードWhat you like!あの娘にグイグイ卒業写真だけが知ってる愛はこっちのものだ 2025僕に続けHEY！OHISAMA！ジャーマンアイリスJOYFUL LOVE○初回仕様限定盤TYPE-C（SRCL-13714~5）DISC1 (CD)1. Kind of love2. Empty3. SHUWA SHUWA4. Kind of love off vocal ver.5. Empty off vocal ver.6. SHUWA SHUWA off vocal ver.DISC2 (Blu-ray)五期生個人PV大田美月大野愛実片山紗希蔵盛妃那乃坂井新奈○初回仕様限定盤TYPE-D（SRCL-13716~7）DISC1 (CD)1. Kind of love2. Empty3. サラバ サラバ4. Kind of love off vocal ver.5. Empty off vocal ver.6. サラバ サラバ off vocal ver.DISC2 (Blu-ray)五期生個人PV佐藤優羽下田衣珠季高井俐香鶴崎仁香松尾桜○通常盤（SRCL-13718）1. Kind of love2. Empty3. 君にやられた！4. Kind of love off vocal ver.5. Empty off vocal ver.6. 君にやられた！ off vocal ver.

◾️ライブ情報 ◆＜ながおか 米百俵フェス〜花火と食と音楽と〜2026＞

新潟県・国営越後丘陵公園

2026年5月24日（日） ◆＜推せ推せ！YOKOHAMA☆IDOL SERIES 2026＞

神奈川県・横浜スタジアム

2026年5月28日（木） ◆＜日向坂46 17th Single ひなた坂46 LIVE＞

東京都・TOYOTA ARENA TOKYO

2026年6月16日（火）開場17:00 / 開演18:30

2026年6月17日（水）開場17:00 / 開演18:30 ◆＜日向坂46 三期生LIVE>

2026年8月5日（水）Zepp Osaka Bayside 開場 17：30 / 開演 18：30

2026年8月6日（木）Zepp Nagoya 開場 17：30 / 開演 18：30

2026年8月17日（月）Zepp Haneda(TOKTO) 開場 17：30 / 開演 18：30 ◆＜日向坂46 「ひなたフェス 2026」＞

宮崎県・ひなたサンマリンスタジアム宮崎

2026年9月5日（土）開場14:30 / 開演16:30

2026年9月6日（日）開場14:30 / 開演16:30