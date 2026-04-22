音楽と街グルメの3日間！ コピス吉祥寺「吉祥寺音楽祭 コピス吉祥寺ステージ」

記事ポイント 吉祥寺音楽祭の期間中、コピス吉祥寺で3日間の無料ステージイベントを開催会場はA館3階GREENING広場、開催時間は11:00〜20:00ですライブに加え、吉祥寺の人気店グルメや初登場のBarエリアも楽しめます 吉祥寺音楽祭の期間中、コピス吉祥寺で3日間の無料ステージイベントを開催会場はA館3階GREENING広場、開催時間は11:00〜20:00ですライブに加え、吉祥寺の人気店グルメや初登場のBarエリアも楽しめます

吉祥寺の街全体を舞台にした「吉祥寺音楽祭」の期間中、コピス吉祥寺で屋外ステージイベントが開催されます。

ライブ、キッチンワゴン、Barエリアをそろえた3日間で、音楽とグルメを一緒に楽しめる内容です。

コピス吉祥寺「吉祥寺音楽祭 コピス吉祥寺ステージ」





日程：2026年5月3日(日)〜5月5日(火・祝)時間：11:00〜20:00（L.O 18:45）会場：コピス吉祥寺 A館3階GREENING広場所在地：東京都武蔵野市吉祥寺本町1丁目11番5号入場料：無料主催：コピス吉祥寺アクセス：JR中央線・総武線「吉祥寺駅」北口より徒歩2分、京王井の頭線「吉祥寺駅」より徒歩2分

今年のコピス吉祥寺ステージでは、鎮座DOPENESSやYONA YONA WEEKENDERSなど話題のアーティストによるライブを実施します。

会場内には吉祥寺の人気店が出店するキッチンワゴンも並び、コピス吉祥寺では初となるBarエリアも登場します。

雨天決行、荒天中止での開催予定です。

注目アーティスト





鎮座DOPENESS：5月4日(月・祝)18:30〜19:30NakamuraEmi：5月4日(月・祝)14:45〜15:45The Ska Flames：5月3日(日)16:15〜17:00LIBRO：5月3日(日)18:15〜18:40THOMAS MARQUARDT：5月5日(火・祝)17:00〜17:45YONA YONA WEEKENDERS：5月5日(火・祝)19:00〜20:00

5月3日はThe Ska FlamesとLIBRO、5月4日はNakamuraEmiと鎮座DOPENESS、5月5日はTHOMAS MARQUARDTとYONA YONA WEEKENDERSが登場します。

3日間を通してLIVEだけでなくDJやパフォーマンスも組まれ、日ごとに異なる空気を味わえる編成です。

5月3日のステージ





12:30〜13:15：Reugene／LIVE13:15〜14:00：鈴木 信太郎／DJ14:15〜15:00：ニトリヒロヤスtrio feat.竹廣類／LIVE15:00〜15:35：五十嵐 正憲／DJ16:15〜17:00：The Ska Flames／LIVE17:30〜17:55：NOVEL VINTAGE／performance18:15〜18:40：LIBRO／LIVE18:40〜19:40：BAKU (KAIKOO)／DJ

初日は12:30からスタートし、スカ、ヒップホップ、DJ、パフォーマンスを織り交ぜた構成です。

The Ska Flamesは16:15から17:00、LIBROは18:15から18:40に出演し、夕方以降も見どころが続きます。

5月4日のステージ





11:30〜12:15：giue／LIVE12:15〜12:45：Matcha-Lime／DJ13:00〜13:45：HOPELAND／LIVE13:45〜14:15：Matcha-Lime／DJ14:45〜15:45：NakamuraEmi／LIVE15:45〜16:30：KIM a.k.a. X-one／DJ16:45〜17:30：PHUMA／LIVE17:30〜18:10：Hi-tail(爛漫東京)／DJ18:30〜19:30：鎮座DOPENESS／LIVE19:30〜20:15：吉沢dynamite.jp／DJ

2日目は11:30から20:15まで展開し、ライブとDJが交互に続く密度の高いスケジュールです。

NakamuraEmiは14:45から15:45、鎮座DOPENESSは18:30から19:30に出演し、祝日の吉祥寺を盛り上げます。

5月5日のステージ





13:00〜13:45：西恵利香／LIVE13:45〜14:45：maboroshi girl／DJ15:00〜15:45：ammonite2000／LIVE15:45〜16:45：DJ HIDE／DJ17:00〜17:45：THOMAS MARQUARDT／LIVE17:45〜18:30：DJ Yu-Ta／DJ19:00〜20:00：YONA YONA WEEKENDERS／LIVE

最終日は13:00からスタートし、ライブとDJを重ねながら夜20:00まで開催されます。

THOMAS MARQUARDTは17:00から17:45、YONA YONA WEEKENDERSは19:00から20:00に出演予定です。

キッチンワゴンとBarエリア





DA・MEO・PATAKA：地中海料理レストランBOB KITCHEN：3日間限定で復活する定食屋CRAFTROCK BREWING：音楽好きから生まれたクラフトビールブルワリーSCREW DRIVER：常時600種を超えるラムをそろえる吉祥寺のBAR

フードエリアには、吉祥寺で知られる飲食店がキッチンワゴンで出店します。

BOB KITCHENは3日間限定で吉祥寺に復活し、名物の唐揚げなど人気メニューを提供予定です。

BarエリアではSCREW DRIVERが参加し、音楽とともにお酒を楽しめる野外イベントならではの時間に注目です。

入場無料で立ち寄りやすく、駅から徒歩2分というアクセスの良さもうれしいポイントです。

ライブを目当てに訪れるのはもちろん、食事やクラフトビールを楽しみながら過ごしたい人にもぴったりの3日間です。

吉祥寺の街らしいカルチャーと食の魅力を一度に味わえる催しになりそうです。

「吉祥寺音楽祭 コピス吉祥寺ステージ」の紹介でした。

よくある質問

Q. 吉祥寺音楽祭 コピス吉祥寺ステージはいつ開催されますか？

A. 開催日は2026年5月3日から5月5日までの3日間です。

時間は11:00から20:00までで、ラストオーダーは18:45に設定されています。

Q. 会場はどこで、入場料はいくらですか？

A. 会場はコピス吉祥寺A館3階のGREENING広場です。

東京都武蔵野市吉祥寺本町1丁目11番5号にあり、入場料は無料で楽しめます。

Q. 音楽ライブ以外に楽しめる内容はありますか？

A. 会場には吉祥寺の人気店が並ぶキッチンワゴンが登場し、コピス吉祥寺では初となるBarエリアも設置されます。

グルメやお酒と一緒にライブを楽しめます。

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