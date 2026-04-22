『ガルプラ』出身・RINKA（荒武凜香）、脱落→復活 視聴者歓喜「リンカ頑張ってほしい」「リンカの歌も上手すぎてびっくり」【『WORLD SCOUT』】
HYBE × Geffen Recordsによるスカウトプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』（毎週火曜 後8：00）の第9話が、21日にABEMAで配信され、追加の候補者が発表された。
【番組カット】ILLITもかわいい！と絶賛したBチームのステージ
『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、KATSEYEを誕生させたHYBEとGeffen Recordsがプロデュースするグローバルスカウトプロジェクト。グローバルアーティスト・BTSを擁するHYBEが、世界有数の音楽会社Universal Music Group傘下のGeffen Recordsと連携し、『The Debut: Dream Academy』の参加者であるEMILY、LEXIE、SAMARAに続く、新しいグローバルガールグループの最後のメンバーを日本で発掘し、グローバルデビューを目指す。
HIYORIが辞退したことを受け、同話ではオーディション番組『Girls Planet 999：少女祭典（通称：ガルプラ）』に参加していたRINKA（荒武凜香）が、アメリカ合宿に追加参加することが発表された。
HYBE×Geffenのエグゼクティブ・クリエイターであるソン・ソンドゥク氏は、RINKAについて「やむを得ず脱落となった候補生でした。HIORIが辞退した今、彼女にもう一度チャンスをあげたいと思いました」とその理由を説明。RINKAは、途中参加の意思を確認され、「改めてもう一度チャンスをいただけるのであれば、絶対にチャレンジしたい」とオンラインでの打診を受けた場で復活を即決。2日後には日本を出発し、3人の候補者と合流した。
視聴者からは「荒武凜香復活やばい」「まさかのリンカで驚き」「リンカちゃんはデフォの表情がアイドルとして良い」「リンカ頑張ってほしい」「リンカの歌も上手すぎてびっくり」「リンカちゃん人柄も実力もめっちゃ良さそう」といった声が寄せられている。
【番組カット】ILLITもかわいい！と絶賛したBチームのステージ
『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、KATSEYEを誕生させたHYBEとGeffen Recordsがプロデュースするグローバルスカウトプロジェクト。グローバルアーティスト・BTSを擁するHYBEが、世界有数の音楽会社Universal Music Group傘下のGeffen Recordsと連携し、『The Debut: Dream Academy』の参加者であるEMILY、LEXIE、SAMARAに続く、新しいグローバルガールグループの最後のメンバーを日本で発掘し、グローバルデビューを目指す。
HYBE×Geffenのエグゼクティブ・クリエイターであるソン・ソンドゥク氏は、RINKAについて「やむを得ず脱落となった候補生でした。HIORIが辞退した今、彼女にもう一度チャンスをあげたいと思いました」とその理由を説明。RINKAは、途中参加の意思を確認され、「改めてもう一度チャンスをいただけるのであれば、絶対にチャレンジしたい」とオンラインでの打診を受けた場で復活を即決。2日後には日本を出発し、3人の候補者と合流した。
視聴者からは「荒武凜香復活やばい」「まさかのリンカで驚き」「リンカちゃんはデフォの表情がアイドルとして良い」「リンカ頑張ってほしい」「リンカの歌も上手すぎてびっくり」「リンカちゃん人柄も実力もめっちゃ良さそう」といった声が寄せられている。