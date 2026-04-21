お笑いコンビ、令和ロマンの松井ケムリ（32）が21日、都内で初の単独著書「ナマケモノの朝は、午後からはじまる。」（23日発売）サイン本渡し会を行った。

「別にYouTubeでやっているやつ（本）を出したことがあるので、厳密には初めての本じゃないですが、ちゃんと背表紙に『松井ケムリ』って書いてある本が1つ、世の中にあるというのは、なんか親孝行だなとも思いますし、すごくうれしい」と、声を弾ませた。

動物をはじめ、魚類や昆虫など、生き物全般が好きな松井だけに、本の内容は「動物の生態に関する話だったり、そこから学べる自分の人生観だったり、書いています」と説明した。一風変わった本のタイトルに込めた思いを問われると「ナマケモノは生き物としてエコというか、効率的に生きている。僕も、マッチョな働き方じゃないじゃないタイプなので、それを伝えたいし、大きなテーマとして伝わるといいな」と、現代社会を生きる人にも共感できる内容に仕上がったという。

相方の高比良くるまからは「帯、書きますよ」との提案があったというが「コンビの相方に書いてもらうって、あまりないので」と実現しなかった。帯は、実際にはMY FIRST STORYのHiroが書いている。ピンでの仕事も増えたメリットを問われると「楽屋が広い」「どっちのお弁当を食べようか悩まなくていい。『くるまは魚が嫌いだから魚の方を食べよう』とか」と回答。その相方と、動物の本ということに関連して「天敵は？」との質問には「週刊誌ですかね」と話し、笑わせた。

製作に約半年かかったが、これまでにネコや各種カメ、フェレット、熱帯魚、カブトムシなど、数多くの生き物を育ててきた豊富な知識を随所に披露した1冊。「動物のこと、僕のことを同時に知りたい方は、ぜひ買ってください」と、笑顔で呼びかけていた。