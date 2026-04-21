【漢字クイズ】「留原」はなんて読む？一文字目が読めたらすごい！
地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「留原」はなんて読む？
「留原」という漢字を見たことはありますか？
東京都あきる野市にある、4文字の地名です。
いったい、「留原」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「ととはら」でした。
留原は、東京都あきる野市に位置しています。
そんな留原のあるあきる野市は、東京都心から西へ約1時間の場所にあり、「秋川渓谷」の美しい自然で知られています。
東京都とは思えないほどの清流と緑に出会える、気軽な小旅行にもぴったりなまちですよ。
あなたはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
※解答は複数ある場合があります。
《参考文献》
・『地名辞典オンライン』
・『あきる野市観光情報』
ライター Ray WEB編集部