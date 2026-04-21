【漢字クイズ】「留原」はなんて読む？一文字目が読めたらすごい！

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地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「留原」はなんて読む？

「留原」という漢字を見たことはありますか？

東京都あきる野市にある、4文字の地名です

いったい、「留原」はなんと読むのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「ととはら」でした。

留原は、東京都あきる野市に位置しています。

そんな留原のあるあきる野市は、東京都心から西へ約1時間の場所にあり、「秋川渓谷」の美しい自然で知られています。

東京都とは思えないほどの清流と緑に出会える、気軽な小旅行にもぴったりなまちですよ。

あなたはわかりましたか？

家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！

※解答は複数ある場合があります。

《参考文献》

・『地名辞典オンライン』
・『あきる野市観光情報』

ライター Ray WEB編集部