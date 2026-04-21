体操の全日本個人総合選手権（１８日、高崎アリーナ）で５位だった杉原愛子（ＴＲｙＡＳ）が２１日までにインスタグラムを更新。「全日本個人総合選手権大会、応援ありがとうございました 怪我なく無事に終えることができ、本当にホッとしています」など記し、周囲への感謝やＮＨＫ杯へ向けた意気込みも綴った。

大会で着用したスパッツ型レオタードの「アイタード」の「上半身がゴールド＆下半身がブラック」、「上半身がホワイト、下半身がシルバー」の２パターンの写真も投稿した。

ゴールド＆ブラックのアイタードで頭に王冠を乗せるポーズを取った一枚は、腹筋が浮き上がっており、「めっちゃムキムキなのが一段と伝わりますね」、「アイタードからも分かる腹筋！」などと反応があった。

最後には杉原から「ちなみに…アイタードはどっちの色が好きですか？」とフォロワーに問いかけた。

すると、「躍動感の際立つ金色がいいです」、「両方とも好きです」、「笑顔でやれたら全部おっけいということで おつかれさま」などとの反応があり、杉原も「金色お気に入り」と反応していた。