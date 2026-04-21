◇ア・リーグ ブルージェイズ5−2エンゼルス（2026年4月20日 アナハイム）

これぞメジャーのスケールか!ブルージェイズの岡本和真内野手（29）は20日（日本時間21日）、エンゼル戦に「5番・三塁」で先発出場も3打数無安打で3試合ぶりの音なしとなった。

バットは湿ってしまったが、背番号7は試合前に「トラブル」に巻き込まれていた。

前日のダイヤモンドバック戦（アリゾナ州フェニックス）試合後、チームはチャーター機でエンゼル戦に向け移動予定も、同機が機体トラブルに見舞われ「飛ばず」。

同戦で自身16試合ぶり3号ソロと打球は飛ばした岡本も、試合後は飛ぶことができず、AP通信は日曜日の夜にチームは約6時間のバス移動になったと伝えている。

日本では考えられない月夜に砂漠ど真ん中のハイウェイ移動と、岡本も米国ならではのスケールの大きいトラブルに巻き込まれた形だ。

シュナイダー監督は無事に移動すると、「自分は（長時間のバス移動で）ノースウエストリーグに戻ったようだった」と苦笑いしたが、「最善の策で無事に着いた。戦う準備はできている」と誓い2連勝につなげた。

だが岡本自身は快音は響かず。日本とは違う「メジャー流」のスケールの大きいトラブルは、今後への経験となったはずだ。