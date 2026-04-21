老舗ジグソーパズルメーカー「やのまん」から、ディズニーの人気作品が小さな箱の中で輝く、手のひらサイズの光るインテリアキット「HAKOBEYA」が登場。

『ズートピア』や『トイ・ストーリー』『モンスターズ・インク』など全16種類がラインナップされます☆

やのまん ディズニー「HAKOBEYA」

価格：各3,080円（税込）

発売日：2026年4月下旬

完成サイズ：縦9.5×横7.5×奥行6cｍ

種類：全16種類（リメンバー・ミー、ベイマックス、ライオン・キング、シュガー・ラッシュ、モアナと伝説の海、ティム・バートンのナイトメアー・ビフォア・クリスマス、ズートピア、インサイド・ヘッド、リロ＆スティッチ、塔の上のラプンツェル、ファインディング・ニモ、トイ・ストーリー、モンスターズ・インク、くまのプーさん、カールじいさんの空飛ぶ家、Mr.インクレディブル

※電池(CR2032×1個)は別途購入ください

アクリルと木製のパーツを差し込むだけで楽しめる、やのまんの「HAKOBEYA」シリーズ。

約20分で完成する工具不要のDIYインテリアキットです。

付属のLEDライトを灯せば、お気に入りのディズニーの物語が部屋の中に静かに浮かび上がります。

コンパクトなサイズ（縦9.5cm×横7.5cm×奥行6cm）で、大人のインテリアや推し活にも最適です。

ラインナップは『リメンバー・ミー』『ズートピア』『トイ・ストーリー』など、人気ディズニー／ピクサー作品全16種。

お気に入りの物語を集めて、自分だけのコレクションを楽しめるのも嬉しいポイントです☆

「HAKOBEYA」の特長

付属のLEDライトユニットのスイッチを入れるとアクリルパーツが光を受けて輝き、キットの世界観が一層際立ちます。

点灯時と消灯時で異なる、2つの表情が楽しめます。

また、完成サイズは手のひらに収まるほどコンパクト。

デスクや棚はもちろん、どんな場所にも馴染むサイズ感で、お気に入りの空間に物語を添えることができます。

「HAKOBEYA」は、LEDライトユニット付属された、パーツを差し込むだけで完成する工具不要のDIYインテリアキット。

完成後はそのまま飾れるインテリアとしても楽しめます。

ディズニーの人気作品が小さな箱の中で輝く、手のひらサイズの光るインテリアキット。

やのまんのディズニーデザイン「HAKOBEYA」シリーズは、2026年4月下旬より販売開始です☆

©︎Disney

©︎Disney/Pixar

©︎Just Play，LLC ©︎Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A.Milne and E.H. Shepard.

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