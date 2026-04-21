5月19日～順次出荷予定 【Xbox ワイヤレス コントローラー『Forza Horizon 6』特別エディション】 参考価格：13,200円 【Xbox ワイヤレス ヘッドセット『Forza Horizon 6』特別エディション】 参考価格：20,900円

日本マイクロソフトは、「Xbox ワイヤレス コントローラー『Forza Horizon 6』特別エディション」と「Xbox ワイヤレス ヘッドセット『Forza Horizon 6』特別エディション」を発売する。参考価格はコントローラーが13,200円、ヘッドセットが20,900円。Xbox.comやMicrosoft Storeを含むXbox販売店で予約受付が開始されており、5月19日より順次出荷が開始される。

今回発売されるのは、「Forza Horizon 6」からインスピレーションを得たデザインを採用したXbox ワイヤレス コントローラーとXboxワイヤレスヘッドセット。コントローラーとヘッドセットはいずれもXbox WirelessとBluetooth接続に対応しており、Xbox Series X|S、Xbox One、PC、iOS、Android、そしてクラウド対応デバイスと接続できる。コントローラーは最大40時間の駆動時間、ヘッドセットは最大20時間の充電式バッテリー駆動時間を備えており、長時間のプレイを楽しめる。

「Xbox ワイヤレス コントローラー『Forza Horizon 6』特別エディション」

【Introducing the Forza Horizon 6 Limited Edition Controller and Headset】

本コントローラーは、透明感のあるシアン ブルーのトップ ケースからメタリックなグラデーションへと移り変わるデザインのモデルで、ボルト グリーン、ホット ピンク、シルバーのアクセントが加えられている。またカラーの存在感は、シルバー メタリックのハイブリッド D パッドとツートン カラーのラバー製ダイヤモンド グリップによってさらに強調されている。

デザインの核となるのは日本の峠道。峠とは日本の山間部に存在する曲がりくねった狭い道路のことで、ドリフト発祥の地としても知られている。そのため、これらのスリリングなルートを上空から見たようなデザインが、日本のストリート レース文化へのオマージュとして採用されている。

最大40時間のバッテリー駆動時間を備え、3.5mmジャックを使って対応ヘッドセットを接続することもできる。

「Xbox ワイヤレスヘッドセット 『Forza Horizon 6』特別エディション」

本ヘッドセットは、透明感のあるシアン、ボルト グリーン、ホット ピンクの鮮やかなカラーで装飾されている。ピット クルーの美学を想起させるホット ピンクのロゴや、イヤー カップ内部に施されたサーキット風グラフィックスなど、特別なディテールが盛り込まれている。またカスタム サウンド エフェクトが追加されており、より個性的な体験を楽しめる。

完全な没入型体験を提供するため、ヘッドセットの電源オンとオフ、デバイスのペアリング、マイクのミュートおよびミュート解除などの操作時には専用のサウンド エフェクトが再生される。これらのサウンドは、日本のV型8気筒エンジンの音と「Forza Horizon 6」のUIサウンドを組み合わせたもので、ヘッドセットを着用するたびに、まるでドライバーシートに座ったかのような感覚を味わえる。またWindows Sonic、Dolby Atmos、DTS Headphone:Xといった空間オーディオ技術によってその体験はさらに強化される。Windows 11 PCやハンドヘルド PCでプレイし、フレンドと協力プレイを楽しむ場合でも、Bluetooth LE Audioによって臨場感のある豊かなステレオ サウンドを楽しむことができ、パーティー チャット中でも超広帯域のステレオ音声で会話できる。チームとチャットしている時でも、ソロプレイ中でも、本ヘッドセットは高品質かつ低遅延のオーディオを提供する。

対応デバイスや新機能、Xbox ワイヤレス ヘッドセットの無料アップデートの入手方法についての詳細は以下から確認できる。

□Xboxの12月アップデートのページ

特別デザインのドック「8BitDo Charging Dock for Xbox Wireless Controllers - Forza Horizon 6 Limited Edition」も登場

本商品は、「Forza Horizon 6」と共同でデザインされたXbox公式ライセンス製品のドック。Xbox Series X|S用のコントローラーと互換性があり、1,100mAhの充電式バッテリーとコントローラー用の換装パーツが付属しており、特別エディション コレクションに合わせた外観に仕上がっている。

このドックは磁気によるアラインメント機構を備えており、簡単にコントローラーを設置することができる。コントローラーは約3時間でフル充電され、過充電や過熱を防ぐ保護機能も内蔵されている。本製品は「『Forza Horizon 6』限定エディション コントローラー」を補完するアクセサリーとして設計されている。

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