日本列島をほぼ覆うような…広い範囲で黄砂観測

気象庁は、「２１日から２２日にかけて、北日本から西日本の広い範囲で、黄砂が予想される」として、黄砂に関する全般気象情報を発表しています。

国立環境研究所の観測によると、21日午前10時までに、東京、大阪、札幌、つくば、新潟、富山、松江、長崎と、日本列島の広い範囲で黄砂の飛来が確認されています。

２１日から２２日にかけて、北日本から西日本の広い範囲で、黄砂が予想され、視程が１０キロメートル未満となるでしょう。

気象庁は、「屋外ではところにより黄砂が付着するなど影響が予想されます。また、視程が５キロメートル未満となった場合、交通への障害が発生するおそれがあります」として注意を呼びかけています。

「地表付近の黄砂の濃度」を示した気象庁の黄砂解析予測図では、特に21日（火）から22日（水）にかけて、濃い黄砂が飛来する予測となっています。

気象衛星ひまわりの画像では、日本海に大陸から飛来した黄砂が写っています。

日本では21日午後から22日にかけて黄砂のピークを迎えると予想されています。

気象庁の黄砂予測解析予想図 21日～24日（21日午前更新） 黄砂は中国大陸から

黄砂は東アジアの砂漠（ゴビ砂漠、タクラマカン砂漠など）や黄土地帯から強風により吹き上げられた多量の砂じん（砂やちり）が、上空の風によって運ばれ日本にやってきます。

黄砂の粒子を比較すると（１マイクロメートルは１ｍｍの１０００分の１）

髪の毛 ＞ スギ花粉 ＞ 黄砂 ＞ ＰＭ2.5 となっています。

黄砂はスギ花粉より粒子が小さいため、マスクの隙間などから入りやすく、黄砂を吸い込むと、アレルギー症状が出たり、ぜんそくが悪化する場合があるようです。

黄砂飛来時には屋外で長い時間過ごすと症状がでやすいため、呼吸器に疾患がある小さな子どもや、高齢の方は、体調に気を付けてください。

黄砂が人体に与える影響

黄砂はスギ花粉より粒子が小さいため、マスクの隙間などから入りやすく、黄砂を吸い込むと、アレルギー症状が出たり、ぜんそくが悪化する可能性があります。

また、黄砂の粒子は小さいため、洗濯物などにつきやすく、視程（見通し）が５ｋｍ未満になった時には、航空便の遅れなど交通機関に影響が出る場合があります。

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