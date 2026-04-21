お笑いコンビ「ガンバレルーヤ」（まひる、よしこ）が２１日、都内で映画「グランド・イリュージョン／ダイヤモンド・ミッション」（５月８日公開、ルーベン・フライシャー監督）スーパーイリュージョンプレミア試写会に出席した。

イリュージョンを駆使して富裕層から富を奪い、世間へ還元する正義の犯罪集団”フォー・ホースメン”が世界を舞台にした史上最大の強奪計画を描く。１０年ぶりの新作で、よしこは「壮大なマジックショーを見ているような感じ。３Ｄじゃないのに、（手を動かして）こうやってやっちゃいましたよ」と興奮気味に語った。

自身の奪ってもらいたいものには「いくじなしな心」とまひる。日本テレビ系「世界の果てまでイッテＱ」（日曜・後７時５８分）のロケなどで身体を張ったロケに挑戦しているが「毎回、恐怖を味わう。何回行ってもバンジーは慣れないし、壁も慣れない。慣れれば、毎月楽しく海外に行けるのにな」と話した。

作品にちなみ、マジシャンのＭｒ．マリックがマジックを披露。場内がお金が増えるマジックに感動するなか、よしこが空中浮遊。「びっくりしたー。内臓脂肪を奪ってくれたのかな」と言うと、場内は笑いに包まれていた。