国際卓球連盟（ITTF）は20日、2026年第17週の世界ランキングを発表した。

■日本女子は計17人がトップ100入り

女子シングルスでは、張本美和（木下グループ）が1つ順位を上げて5位、早田ひな（日本生命）も1つ順位を上げて10位に復帰し、2選手がトップ10入り。大藤沙月（ミキハウス）も1ランクアップの12位となっている。

なお、1位・孫穎莎、2位・王曼碰、3位・陳幸同（いずれも中国）と、上位は今週も変動はなかった。

伊藤美誠（スターツ）は3つ順位を下げて13位に後退。橋本帆乃香（デンソーポラリス）、長粼美柚（木下アビエル神奈川）はそれぞれ15位、16位をキープしている。

このほか、佐藤瞳（日本ペイントグループ）は2ランクアップの22位。木原美悠（トップおとめピンポンズ名古屋）は1つ順位を上げて25位となった。

横井咲桜（ミキハウス）は27位、平野美宇（木下グループ）は31位でともに変動なし。「WTTフィーダー・ハビージョフ」で優勝した赤江夏星（日本生命）は4つ順位を上げて38位に浮上した。芝田沙季（日本ペイントグループ）は2つ順位を上げて47位に浮上している。

また、兼吉優花（中央大）は2つ順位を下げて70位。竹谷美涼（香ヶ丘リベルテ高）は71位で変動なし、出澤杏佳（レゾナック）も92位で変わらなかった。「WTTフィーダー・ハビージョフ」で4強入りした笹尾明日香（日本生命）は23ランクアップの96位に復帰。面田采巳（愛工大）は2ランクダウンの98位となっている。

今週は日本女子から計17選手がシングルスでトップ100入りを果たした。

■日本女子選手の世界ランキング推移（2026年4月20日更新）

■トップ100以内の日本女子選手ランキング

5位 （↑ 6位）：張本美和

10位（↑ 11位）：早田ひな

12位（↑ 13位）：大藤沙月

13位 （↓ 10位）：伊藤美誠

15位（-）：橋本帆乃香

16位（-）：長粼美柚

22位（↑ 24位）：佐藤瞳

25位（↑ 26位）：木原美悠

27位（-）：横井咲桜

31位（-）：平野美宇

38位（↑ 42位）：赤江夏星

47位（↑ 49位）：芝田沙季

70位（↓ 68位）：兼吉優花

71位（-）：竹谷美涼

92位（-）：出澤杏佳

96位（↑ 119位）：笹尾明日香

98位（↓ 96位）：面田采巳