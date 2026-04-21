TVS REGZAは2026年4月21日、オープンイヤータイプのイヤーカフ型イヤホン「レグザイヤホン RB-A1S」（以下、RB-A1S）を発表しました。市場想定価格は26,400円（税込）です。

↑オープンイヤータイプのイヤーカフ型イヤホン「レグザイヤホン RB-A1S」を装着する、声優の小岩井ことりさん。

RB-A1Sは約5.6gの軽量設計、レグザシリーズと親和性の高いサウンド設計、音漏れを防止する設計の3つを追求したという完全ワイヤレスイヤホン。カラーバリエーションはインディゴ、アイボリー、ローズゴールドの3色を用意します。

↑カラーバリエーションはインディゴ、アイボリー、ローズゴールドの3色。

「家の外では環境音が聞こえて安全なオープンイヤー型のイヤホンによって、いろいろな趣味やスポーツを楽しめるというコンセプトで進めたいと思っております。一方で、家の中でもキッチンで仕事をしているとき、お子様が寝ているときなどに、オープンイヤーで家族と会話もしながら音楽を楽しめる使い方を提案していきたいと思っています」（企画担当者）。

ドライバーにはΦ11mmの大口径振動板と高効率マグネットを採用。高耐久ボイスコイルで、高い信頼性と耐久性の実現をうたいます。

↑レグザイヤホンの音質設計。コンパクトでも深みのあるサウンドを志向しています。

オーディオモードには、迫力の低音とキラキラとした高音を強調する「ミュージックモード」、ナチュラルでフラットな特性の「シネマモード」、人の声を聞き取りやすくした「クリア音声モード」の3モードを用意。シーンにあわせて切り替えることで、映像コンテンツ試聴や通話といった用途でも使いやすくなっています。

↑3つのオーディオモードを用意しています。

また、イヤーカフ型ながら音漏れがしにくいような技術も搭載。耳の中を狙って音を飛ばす「指向性制御」に加えて、振動板から漏れる音と逆位相の音を外に出すことで音をキャンセルする「逆位相フィルタリング」を採用することで、プライバシーなどにも配慮します。

↑狙った場所へ音を運ぶ「指向性制御」と、ノイズキャンセリング機能のように音をキャンセルする「逆位相フィルタリング」を採用しています。

Android・iOS向けのアプリも用意しており、先に述べたオーディオモードの変更のほか、イヤホンをなくしたときに捜索をサポートする「イヤホンを探す」機能などが利用できます。

↑Android、iOS向けのアプリも用意します。

ホワイトモデルのゲーミングモニターも発表

併せて、ホワイトカラーのゲーミングモニター「レグザゲーミングモニター RM-27G5SR」も発表されています。市場想定価格は44,000円（税込）です。

↑「レグザゲーミングモニター RM-27G5SR」を紹介する小岩井ことりさん。

「2016年第一四半期は、前年同期比で約350％の販売台数ということで、順調に販売が伸びています。この勢いに乗って、これからより一層販売を伸ばしていきたいと考えております」（商品企画担当者）。

2024年11月からシリーズ展開するレグザゲーミングモニターですが、今回は新しいカラバリとしてホワイトモデルを用意しているのが特徴です。

「スタイリッシュなホワイトカラーと、滑らかな映像、レグザならではの高画質の3つがコンセプトです」（商品企画担当者）。

↑RM-27G5SRの背面（画像左）と前面（画像右）。

ちなみにホワイトモデルではあるものの、ベゼル部分はあえての「黒」。これについては、「映像体験に没入していただきたいと考えて、あえてベゼルを黒にしました」とのことです。

↑ゲームなど映像コンテンツへの没入感を高めるため、あえてベゼルは黒にしたとのこと。

パネルには最大200Hzのリフレッシュレートに対応する「Fast IPSパネル」を採用。ゲームジャンルやゲーム以外のコンテンツにあわせた8種類の画質モードを用意しており、ユーザーカスタムプリセットも3種類登録できます。

↑「Fast IPSパネル」を採用し、色再現性と広視野角を保ちながら高いリフレッシュレートを実現。

↑8種類の画質モードを用意。もちろんユーザーカスタムモードもあり、3種類のプリセットを登録できます。

入出力端子はHDMIが2系統、DisplayPortが1系統の計3系統を用意。新型スタンドは高さ調整と回転、左右角度調節ができるようになっています。

↑映像出力は計3系統。スタンドは高さ調整のほか、チルト・ピボット・スイーベルに対応します。

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