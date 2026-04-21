2027年からハワイ開催試合が“消滅”へ…PGAツアーが正式発表 ソニー・オープンはシニア移行の可能性も？
2027年からツアースケジュールが大幅に短縮される予定の米国男子ツアー（PGAツアー）だが、かねて噂になっていたハワイ開催の2大会も来季以降、“消滅”することが正式に発表された。27年の開幕に関しては、後日発表するとステートメントに明記。1965年から始まったハワイでのトーナメントが、同州で開催されないのは56年ぶりになると伝えている。
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24年から1月開幕に戻ったPGAツアーは、ハワイ州マウイ島のカパルア・プランテーション・コースでシーズン初戦となる「ザ・セントリー」を行ってきたが、今季は昨年夏以降悩まされる水不足によりコースが枯れるという問題が発生し中止に。同コースで最後に開催された25年大会では、松山英樹が通算35アンダーで勝利し、最多アンダー記録も塗り替えていた。今年は1月半ばの「ソニー・オープン・イン・ハワイ」からシーズンがスタート。大会の冠スポンサーを務めるソニーとPGAツアーは、現在、PGAツアー・チャンピオンズ（シニアツアー）で開催可能かの協議を行っていることも示された。現在、シニアツアーはハワイ島のフアラライ・リゾートで開幕戦が行われており、移動などの障壁も少なそうだ。1983年に青木功が日本勢として初の米男子ツアー勝利を挙げた「ハワイアンオープン」が前身のソニー・オープン・イン・ハワイは、ワイキキからほど近いワイアラエCCが舞台になっている。ソニーは99年からタイトルスポンサーを務め、同大会には多くの日本勢が推薦などで出場してきた。日本人のギャラリーも多く、なじみ深い大会といえる。PGAツアーは2027年のスケジュールを正式発表していないが、例年3試合目となるカリフォルニア州パーム・スプリングス地域で行われる「アメリカン・エキスプレス」は27年1月21?24日に開催と、その日程が発表されている。PGAツアーのブライアン・ロラップCEOは「将来的には米西海岸の主要コースでシーズンを開幕させたい」と意向を示している。（文・武川玲子＝米国在住）
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