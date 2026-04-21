ル・ショコラ・アラン・デュカスのショコラアイス登場♡贅沢カカオを味わう夏限定スイーツ

フランス・パリ発のショコラ専門店ル・ショコラ・アラン・デュカスから、夏にぴったりのショコラアイス「グラス」が日本限定で登場します。カカオの魅力を最大限に引き出した贅沢な味わいは、まるでショコラそのものを味わうかのよう♡大人のためのご褒美スイーツとして、今年の夏を特別に彩ってくれる注目の新作です。

カカオの魅力を閉じ込めた贅沢アイス

「グラス」は、世界各地から厳選したカカオ豆を使用し、焙煎から仕上げまで職人が丁寧に手がけたショコラをアイスとして楽しめる一品。

砂糖や乳脂肪を控えることで、カカオ本来の奥行きある風味をしっかりと感じられます。

ショコラの濃厚さと軽やかな後味が共存し、暑い季節でも心地よく楽しめるのが魅力。甘さに頼らない、大人のための洗練されたデザートです。

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個性豊かな6種のフレーバー

ラインアップは全6種。それぞれ異なるカカオの個性や素材の組み合わせが楽しめます。

・ショコラ75％ アサンブラージュ（2個）

バランスの良いカカオ75％のブレンドで、豊かな風味が広がる定番の味わい。

・ペルー75％ トリニタリオ（1個）

熟した果実のような香りとカカオニブの食感がアクセントに。

・ジャワ57％ エクラ・ド・ショコラ（1個）

スモーキーな香りとパリッとしたショコラの食感が印象的。

・ショコラ65％ ＆ カフェ（1個）

エチオピア産コーヒーの香りとカカオの酸味が調和した奥深い味わい。

・ショコラ75％ ＆ フランボワーズ（2個）

甘酸っぱいフランボワーズと濃厚ショコラの2層仕立て。

・ショコラ75％ ＆ プラリネ・ノワゼット（1個）

ヘーゼルナッツの香ばしさとショコラのコクが広がる贅沢な一品。

価格：8,640円（税込・送料込み）

発売日は2026年4月28日（火）。オンラインブティックおよび東京工房にて販売されます。自宅で楽しむ贅沢スイーツとしてはもちろん、ギフトにもぴったりな特別感のあるアイスです。

セット内容：120ml×8個（6種）

セット販売：オンラインブティック

単品販売：東京工房（972円）

今後：全国直営店でも配送注文受付予定

※東京工房では単品972円（税込）で店頭販売もあり

大人のご褒美にぴったりな一品♡

カカオの奥深い魅力をそのまま閉じ込めた「グラス」は、日常を少し特別にしてくれるご褒美スイーツ♡一口ごとに広がる豊かな風味は、忙しい毎日に癒しのひとときを届けてくれます。

今年の夏は、ワンランク上のショコラアイスで優雅な時間を楽しんでみてはいかがでしょうか。