「マイラーズＣ・Ｇ２」（２６日、京都）

今週はＧ１もひと休み。舞台を阪神から京都へ移し、安田記念の前哨戦が行われる。主役を張るのはデータ班もイチ推しのアドマイヤズームだ。一昨年の２歳マイル王だが、昨年は３戦してまさかの未勝利に。復活を期すべく、今回は半年間たっぷりと休養を取って立て直されてきた。ここで本来の姿を取り戻し、弾みをつけて本番へと向かいたい。

２歳マイル王が復権を誓う。２４年の朝日杯ＦＳを制したアドマイヤズーム。昨年はニュージーランドＴこそ首差２着と格好をつけたが、その後の２戦は１４、６着と案外な結果に終わった。

裂蹄が敗因だという。「昨年のニュージーランドＴからＮＨＫマイルＣまで爪が裂蹄気味で、それを気にして全身が筋肉痛みたいな感じだった」と友道師。ＮＨＫマイルＣで落鉄したのもその影響によるものだった。５カ月ぶりだった秋初戦のスワンＳは６着とはいえ０秒２差。それでも「調教の動きがイマイチで、それを見て無理をせずに。爪が伸びるまで待った」と思い切って休ませ、翌年に備えた。

マイルＣＳ自重の英断は正解だった。トレーナーは「爪は心配ないし、いい時のズームに戻っています。本当にいい感じだと思う」と約半年の休養効果を感じ取る。

栗東ＣＷの１週前追い切りが圧巻で６Ｆ７９秒３の猛時計。ラスト２Ｆは１１秒３−１１秒０と切れに切れ、併せたブラックオリンピア（３歳オープン）に３馬身半の先着だ。指揮官が「動きましたね。ジョッキーもニコニコしていた」とうなずけば、またがった武豊も「初めて乗ったけど、すごい動きでした。休み明け感もないし、さすがＧ１馬。迫力があった。朝日杯ＦＳが強かったからね」と褒めちぎった。

京都のマイルは王者に輝いた舞台。名手を背に迎え、完全復活といく。