“シニア版ストレンジャー・シングス”!? ダファー兄弟の新作『ザ・ボローズ』Netflixで5・21配信
『ストレンジャー・シングス 未知の世界』で知られるダファー兄弟（マット・ダファー＆ロス・ダファー）がエグゼクティブ・プロデューサーを務める、動画配信サービス「Netflix」の新シリーズ『ザ・ボローズ』が、5月21日より世界独占配信されることが決定し、ティザー予告編が解禁された。
【動画】Netflixシリーズ『ザ・ボローズ』予告編
本作は、高齢者たちが暮らす人工的な街「ボローズ」を舞台にしたミステリー・アドベンチャー。不可解な現象や未知の生物の脅威に直面した住人たちが、仲間と団結しながら街に隠された秘密に迫っていく。予告編では、「未知の生物」「奇妙な現象」「仲間との団結」といった要素が随所にちりばめられ、“高齢者版ストレンジャー・シングス”とも言えるスリリングな世界観を感じ取ることができる。
舞台となる「ボローズ」は、老後の快適な暮らしのために設計された居住地。そこでは、引退した高齢者たちがただ死にゆくのを待つのではなく、新たなコミュニティを築き、楽しみを見つけ生活を謳歌していた。そこに新たに加わることになったのが、妻を亡くした男サム。
しかし、彼は次第に奇妙な出来事に遭遇する。突如として動物たちが異様な死を遂げる事件が発生したり、謎の高齢者がサムに襲い掛かるなど、普通では考えられないことが次々と巻き起こっていく。さらには、親しかった隣人が未知の生物によって命を奪われる場面に遭遇してしまい、恐怖と謎は一層深みを増す。
解禁された映像にはサムや隣人たちが奇妙な出来事の真相を突き止めるべく、意を決して調査に乗り出していく姿が映し出される。メカに詳しい偏屈者のサムをはじめ、末期がんの元医師ウォリーや、元ジャーナリストの情報通ジュディ、カラスが友達の自由人アート、恋に燃える“女王様”レネーなど、個性豊かな住人同士で力を結集させ、奇妙な現象の秘密と未知の生物の正体の解明に挑む。
ダファー兄弟は本作について「この作品のキャラクターたちは『ストレンジャー・シングス 未知の世界』の子どもたちより少し年上ですが、同じように愛すべき変わり者たちです。怖かったり、面白かったり、そして深く感動したりする冒険に、皆さんが参加してくれるのが待ち遠しいです」とコメント。
クリエイターとショーランナーを兼任するジェフリー・アディスとウィル・マシューズはダファー兄弟とともに作り上げた本作について「この作品で彼ら（ダファー兄弟）は感動と恐怖の完璧なバランスをもたらしてくれました。物語の明るい表の顔の裏に隠されたダークな謎を世界中の観客が解き明かすのを今から待ちきれません」と期待を寄せている。
さらに、ダファー兄弟が生み出す“異世界”は今もなお広がり続けており、彼らがエグゼクティブ・プロデューサーを務める新作アニメーション『ストレンジャー・シングス: 1985 年の冒険』も4月23日より世界独占配信される。
舞台は『ストレンジャー・シングス未知の世界』では描かれなかった物語の空白期間、1985年の冬のホーキンス。オリジナルキャラクターであるイレブン、マイク、ウィル、ダスティン、ルーカス、マックスが町を恐怖に陥れている超常現象の謎を解き明かし、住人たちを救うため、新たな怪物に立ち向かう物語となっている。
【動画】Netflixシリーズ『ザ・ボローズ』予告編
本作は、高齢者たちが暮らす人工的な街「ボローズ」を舞台にしたミステリー・アドベンチャー。不可解な現象や未知の生物の脅威に直面した住人たちが、仲間と団結しながら街に隠された秘密に迫っていく。予告編では、「未知の生物」「奇妙な現象」「仲間との団結」といった要素が随所にちりばめられ、“高齢者版ストレンジャー・シングス”とも言えるスリリングな世界観を感じ取ることができる。
しかし、彼は次第に奇妙な出来事に遭遇する。突如として動物たちが異様な死を遂げる事件が発生したり、謎の高齢者がサムに襲い掛かるなど、普通では考えられないことが次々と巻き起こっていく。さらには、親しかった隣人が未知の生物によって命を奪われる場面に遭遇してしまい、恐怖と謎は一層深みを増す。
解禁された映像にはサムや隣人たちが奇妙な出来事の真相を突き止めるべく、意を決して調査に乗り出していく姿が映し出される。メカに詳しい偏屈者のサムをはじめ、末期がんの元医師ウォリーや、元ジャーナリストの情報通ジュディ、カラスが友達の自由人アート、恋に燃える“女王様”レネーなど、個性豊かな住人同士で力を結集させ、奇妙な現象の秘密と未知の生物の正体の解明に挑む。
ダファー兄弟は本作について「この作品のキャラクターたちは『ストレンジャー・シングス 未知の世界』の子どもたちより少し年上ですが、同じように愛すべき変わり者たちです。怖かったり、面白かったり、そして深く感動したりする冒険に、皆さんが参加してくれるのが待ち遠しいです」とコメント。
クリエイターとショーランナーを兼任するジェフリー・アディスとウィル・マシューズはダファー兄弟とともに作り上げた本作について「この作品で彼ら（ダファー兄弟）は感動と恐怖の完璧なバランスをもたらしてくれました。物語の明るい表の顔の裏に隠されたダークな謎を世界中の観客が解き明かすのを今から待ちきれません」と期待を寄せている。
さらに、ダファー兄弟が生み出す“異世界”は今もなお広がり続けており、彼らがエグゼクティブ・プロデューサーを務める新作アニメーション『ストレンジャー・シングス: 1985 年の冒険』も4月23日より世界独占配信される。
舞台は『ストレンジャー・シングス未知の世界』では描かれなかった物語の空白期間、1985年の冬のホーキンス。オリジナルキャラクターであるイレブン、マイク、ウィル、ダスティン、ルーカス、マックスが町を恐怖に陥れている超常現象の謎を解き明かし、住人たちを救うため、新たな怪物に立ち向かう物語となっている。