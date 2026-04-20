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YouTubeチャンネル「40代独身OLのシンプルライフ」が、「春のジュエリーコーデ」と題した動画を公開しました。動画では、シンプルに暮らす40代OLあきさんが、自身のパーソナルデータに基づき、ハイブランドからプチプラアイテムまでを組み合わせた春服のジュエリーコーディネート5スタイルを紹介しています。



あきさんは冒頭で、パーソナルカラーが1stブルベ冬・2ndイエベ春、骨格がウェーブ、顔タイプがエレガントというイメコンの結果を報告。上半身が寂しくなりやすい骨格ウェーブの特性を踏まえ、ネックレスを重視しつつ「華やかなアクセサリーが似合う」という結果に沿ってアイテムを選んでいると語りました。



動画内では具体的な5つのルックを披露しています。ボウタイのあるホワイトブラウスには「Tiffany」の1粒ダイヤのネックレスとピアスを合わせ、シルバー系で統一したすっきりとしたスタイルを提案。一方、胸元が華やかなピンクのブラウスにはネックレスを着けず、「ヴァン クリーフ＆アーペル」のオニキスピアスを主役に据えたコーディネートを見せました。



さらに、ホワイトシャツに淡水パールとバロックパールのネックレスをレイヤードする着こなしや、首元が詰まったホワイトニットに「ヴァン クリーフ＆アーペル」のネックレスで華やかさを足すテクニックも紹介。手元には「Cartier」の時計やエタニティリングに加え、楽天で購入したというプチプラのチェーンリングを合わせ、「想像以上にキラキラですごい気に入っています」と本音のレビューを交えています。



「ネックレスかピアスどちらかを主役にすることと、地金の色をなるべく揃えることを意識しています」と、自身のコーディネートの法則をまとめたあきさん。ハイブランドと手頃なアイテムを上手にミックスし、服のデザインに合わせて引き算をするジュエリー使いは、大人のデイリースタイルの参考になりそうです。