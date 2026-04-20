「それどこの！？」って聞かれそう♡【ダイソー】スマホや鍵につけたい！「ストラップ」

【ダイソー】では、今季も「東京ガールズコレクション（TGC）」とのコラボ商品を発売。最新トレンドを押さえた、おしゃれで可愛いアイテムがお得な価格で手に入る、大人気の企画です。ファッション雑貨やモバイルグッズ、扇風機などさまざまな商品がありますが、今回はキュートな「ストラップ」をチェックしていきます。

春夏にぴったりなクリアカラーがおしゃれ

「キラキラキーホルダー（うさぎ）」は、コロンと立体感のあるクリアカラーのうさぎと、パール調ビーズのストラップがセットになったキーホルダー。光の当たり方によって、クリアカラーのうさぎがオーロラのように輝くのが可愛いポイントです。同じキラキラキーホルダーには、クマのタイプもあるので、そちらもあわせて要チェック。

上品でエレガントなダークカラー

光沢感のある黒の生地を使ったフラワーモチーフと、ダークカラーのアクリルビーズが上品な「ハンドストラップ（フラワー）」。落ち着いた色合いとデザインの組み合わせは、ほどよいフォーマル感があるのも魅力。ほかにも、白とピンクのカラーバリエーションがありますが、同じデザインでも全く印象が違うため、イロチ買いもおすすめです。

オリジナルの商品とは違う、トレンド感とおしゃれなデザインが魅力の【ダイソー】と東京ガールズコレクションのコラボ商品。店舗で「ストラップ」を見つけたら、ぜひ手に取ってみて。

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※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる