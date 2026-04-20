B2残り2試合時点の“仮想”PO組み合わせ…最終節の争点はホーム開催権かかる西地区2位争い

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「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B2リーグ戦は第31節を終え、プレーオフ進出クラブが出そろい、残る焦点はシード順争いに絞られてきた。4月18日には鹿児島レブナイズが2年ぶり2度目のプレーオフ進出を決め、出場8クラブが確定。レギュラーシーズンは残り2試合となり、最終盤の順位争いが注目を集めている。


　すでに全体1位（第1シード）の神戸ストークスに加え、東地区1位の信州ブレイブウォリアーズ、同2位の福島ファイヤーボンズが、各地区上位2クラブに与えられるホーム開催権を確定させている。残る1枠は西地区2位で、愛媛オレンジバイキングスと熊本ヴォルターズによる争いで決まる。


　現在は愛媛（36勝22敗）を熊本（35勝23敗）が1ゲーム差で追う展開。両チームは今シーズンの直接対戦で3勝3敗と並ぶものの、得失点差では熊本が上回っており、勝率で並んだ場合は熊本がタイブレークで優位に立つ。


　熊本は連勝すれば、愛媛が1敗した時点で逆転が決まるだけでなく、愛媛が連敗した場合は熊本が1勝でも上回る。一方の愛媛は連勝すれば自力で2位を確保できるが、取りこぼした場合は熊本に逆転を許す可能性がある。


　残り2試合のカードは、愛媛がバンビシャス奈良、熊本が鹿児島レブナイズと対戦。すでにプレーオフ進出を決めている鹿児島との対戦を控える熊本に対し、愛媛も取りこぼしの許されない状況で、両チームの結果がそのままシード順に直結する。


　プレーオフでは上位シードにホーム開催のアドバンテージが与えられるだけに、この西地区2位争いは極めて重要だ。レギュラーシーズン最終盤、わずか2試合で決着する“最後のホーム開催枠”を巡る戦いから目が離せない。


◆▼B2第31節終了時の順位表

※各地区上位3クラブとワイルドカード上位2クラブがPO進出


【東地区】

1位　45勝13敗　信州ブレイブウォリアーズ　☆

2位　42勝16敗　福島ファイヤーボンズ　☆

3位　37勝21敗　横浜エクセレンス　☆

4位　34勝24敗　福井ブローウィンズ

5位　15勝43敗　山形ワイヴァンズ

6位　14勝44敗　岩手ビッグブルズ

7位　12勝46敗　青森ワッツ


【西地区】

1位　53勝5敗　神戸ストークス　☆

2位　36勝22敗　愛媛オレンジバイキングス　☆

3位　35勝23敗　熊本ヴォルターズ　☆

4位　27勝31敗　鹿児島レブナイズ

5位　24勝34敗　ライジングゼファー福岡

6位　18勝40敗　バンビシャス奈良

7位　14勝44敗　ベルテックス静岡


【ワイルドカード】

1位　34勝24敗　福井ブローウィンズ　☆

2位　27勝31敗　鹿児島レブナイズ　☆

3位　24勝34敗　ライジングゼファー福岡


◆▼B2第32節の対戦カード

岩手ビッグブルズ vs 青森ワッツ

山形ワイヴァンズ vs 神戸ストークス

横浜エクセレンス vs 福島ファイヤーボンズ

福井ブローウィンズ vs 信州ブレイブウォリアーズ

愛媛オレンジバイキングス vs バンビシャス奈良

熊本ヴォルターズ vs 鹿児島レブナイズ

ライジングゼファー福岡 vs ベルテックス静岡