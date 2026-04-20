サッカー日本代表がW杯北中米大会（6月11日開幕）期間中の練習パートナーとしてU―19日本代表を同行させることが決まった。20日に開催された日本協会の技術員会後に山本昌邦技術委員長が「W杯の日本代表のトレーニングパートナーとしてU―19日本代表を連れていく。同時期にモーリスリベロトーナメントにも出るので、ダブルチーム体制でいく」と明かした。

チームが事前合宿地モンテレイに入る6月初旬のタイミングから同行する。W杯メンバーは26人だが、先発組が軽めの調整となる試合翌日に控え組がゲーム形式を実施する際などに練習パートナーが必要となる。

U―19日本代表は27年U―20W杯を目指すチームで山口智監督が指揮。3月のウズベキスタン遠征にはFW高岡（バランシエンヌ）、MF姫野（千葉）らが名を連ねた。U―19日本代表は5月31〜6月13日に開催されるモーリスレベロトーナメント（フランス）にも出場するため、2チームを編成。A代表に同行するチームを山口監督、フランスに遠征するチームを菅原大輔コーチが率いる。

18年W杯ロシア大会でもU―19日本代表が練習パートナーとしてA代表に同行。当時のメンバーからMF久保（Rソシエダード）、DF伊藤（Bミュンヘン）ら世界で活躍する選手が生まれた。22年W杯カタール大会はU―19日本代表からMF松木（サウサンプトン）、MF北野（ザルツブルク）ら10選手が同行予定だったが、直前のスペイン遠征でコロナ感染者が出て中止となった。A代表支援と次世代育成を兼ねた計画が2大会ぶりに実現する。