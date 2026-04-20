女優の三吉彩花（29）が20日、自身のインスタグラムを更新。タトゥーを入れたことを公表した。

6月18日に30歳の誕生日を迎える三吉は、英語で長文のメッセージを投稿し、「30歳で人生の新しい章を始めようと考えたとき、タトゥーが思い浮かびました。それは、自分らしく生きるという私の決意の証です」と説明。背中から腰にかけて花のモチーフをあしらったタトゥーを入れたことを明かした。

続けて「このタトゥーはもう一人の自分であり、後ろから私の生き方を支えてくれています。単にデザインが美しいだけでなく、そこに込めた想いや記憶も刻まれているのです。自分の背中を直接見ることはできません。しかし、そこは内面のあらゆる感情や記憶を運び、身体の軸となる場所だと信じています。だからこそ、その場所に「自分という花を咲かせる」ことに心を込めたのです」と説明した。

そして「私の新しい人生はここから始まります。この広い世界で、自分の運命のためにできる限りのことをしたい。自分自身に対して決して恥じることがないように。そして、両親にも感謝しています。私をこの世界に産んでくれて、ありがとう」とつづった。