『⼩3アシベ QQゴマちゃん』第3話 先行カット＆あらすじ公開！
テレ東系6局ネットにて好評放送中のTVアニメ『⼩３アシベ QQゴマちゃん』、第3話の先行カットとあらすじが公開された。
『アシベ』シリーズは1988年に連載が始まり、現在まで長きにわたって愛され続けている国民的ギャグ漫画作品。その最新作、『⼩３ア
シベ QQゴマちゃん』（原作︓森下裕美「漫画アクション」連載／双葉社）が、2026年4⽉12⽇より毎週⽇曜あさ7時00分から、テレ東系6局ネット「アニもり︕」内にて放送中。
『アシベ』シリーズの最新作『小３アシベ QQゴマちゃん』では、小学3年生になったアシベやスガオ君たちのちょっとだけ成長した姿や今まで通りの可愛らしいゴマちゃんが描かれている。
アニメーション制作はDLE、声優は、アシベ役を松岡美里、ゴマちゃん役を神月柚莉愛が務める。
このたび、4月26日（日）に放送となるTVアニメ『⼩３アシベ QQゴマちゃん』第3話あらすじと先行カットが公開された。
＜第3話「昼下がりの遊戯」あらすじ＞
「お菓⼦さえあればどこでもパラダイス！」と、「おいしボージョウ」を⾷べようとするアシベ。
しかし、部屋を汚されたくない⺟ちゃんから「絶対にこぼさないで」と釘を刺されてしまい……。
＞＞＞第3話先行カットをすべてチェック！（写真3点）
また、5⽉3⽇（⽇）〜5⽉9⽇（⼟）のゴールデンウィーク期間限定で、第1〜4話を公式YouTubeにて無料配信することが決定。放送を⾒逃してしまった⽅も、もう⼀度⾒たい⽅も、ぜひこの機会にお楽しみを。
（C）森下裕美・OOP／双葉社・DLE・テレビ東京
『アシベ』シリーズは1988年に連載が始まり、現在まで長きにわたって愛され続けている国民的ギャグ漫画作品。その最新作、『⼩３ア
シベ QQゴマちゃん』（原作︓森下裕美「漫画アクション」連載／双葉社）が、2026年4⽉12⽇より毎週⽇曜あさ7時00分から、テレ東系6局ネット「アニもり︕」内にて放送中。
『アシベ』シリーズの最新作『小３アシベ QQゴマちゃん』では、小学3年生になったアシベやスガオ君たちのちょっとだけ成長した姿や今まで通りの可愛らしいゴマちゃんが描かれている。
アニメーション制作はDLE、声優は、アシベ役を松岡美里、ゴマちゃん役を神月柚莉愛が務める。
＜第3話「昼下がりの遊戯」あらすじ＞
「お菓⼦さえあればどこでもパラダイス！」と、「おいしボージョウ」を⾷べようとするアシベ。
しかし、部屋を汚されたくない⺟ちゃんから「絶対にこぼさないで」と釘を刺されてしまい……。
＞＞＞第3話先行カットをすべてチェック！（写真3点）
また、5⽉3⽇（⽇）〜5⽉9⽇（⼟）のゴールデンウィーク期間限定で、第1〜4話を公式YouTubeにて無料配信することが決定。放送を⾒逃してしまった⽅も、もう⼀度⾒たい⽅も、ぜひこの機会にお楽しみを。
（C）森下裕美・OOP／双葉社・DLE・テレビ東京
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