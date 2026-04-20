青森県、岩手県、宮城県、山形県で最大震度2の地震 青森県・八戸市、七戸町、五戸町、岩手県・山田町、盛岡市
20日午後5時32分ごろ、青森県、岩手県、宮城県、山形県で最大震度2を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は三陸沖で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは5.4と推定されます。
現在、津波警報が発表されています。
最大震度2を観測したのは、青森県の八戸市と七戸町、それに五戸町、岩手県の山田町と盛岡市、それに矢巾町、宮城県の登米市、大崎市、涌谷町、宮城美里町、丸森町、それに石巻市、山形県の中山町です。
【各地の震度詳細】
■震度2
□青森県
八戸市 七戸町 五戸町
□岩手県
山田町 盛岡市 矢巾町
□宮城県
登米市 大崎市 涌谷町
宮城美里町 丸森町 石巻市
□山形県
中山町
■震度1
□青森県
十和田市 三沢市 野辺地町
六戸町 東北町 おいらせ町
三戸町 田子町 青森南部町
階上町 青森市 平内町
外ヶ浜町 むつ市 東通村
□岩手県
宮古市 久慈市 普代村
二戸市 八幡平市 滝沢市
雫石町 紫波町 釜石市
住田町 花巻市 北上市
遠野市 奥州市
□宮城県
気仙沼市 栗原市 色麻町
宮城加美町 角田市 岩沼市
蔵王町 大河原町 宮城川崎町
亘理町 東松島市 松島町
利府町
□山形県
村山市 酒田市
□北海道
函館市 浦河町 浦幌町
別海町
□秋田県
井川町 秋田市 由利本荘市
にかほ市 横手市 大仙市
仙北市
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。