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20日午後5時32分ごろ、青森県、岩手県、宮城県、山形県で最大震度2を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は三陸沖で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは5.4と推定されます。

現在、津波警報が発表されています。

最大震度2を観測したのは、青森県の八戸市と七戸町、それに五戸町、岩手県の山田町と盛岡市、それに矢巾町、宮城県の登米市、大崎市、涌谷町、宮城美里町、丸森町、それに石巻市、山形県の中山町です。

【各地の震度詳細】

■震度2
□青森県
八戸市　七戸町　五戸町

□岩手県
山田町　盛岡市　矢巾町

□宮城県
登米市　大崎市　涌谷町
宮城美里町　丸森町　石巻市

□山形県
中山町

■震度1
□青森県
十和田市　三沢市　野辺地町
六戸町　東北町　おいらせ町
三戸町　田子町　青森南部町
階上町　青森市　平内町
外ヶ浜町　むつ市　東通村

□岩手県
宮古市　久慈市　普代村
二戸市　八幡平市　滝沢市
雫石町　紫波町　釜石市
住田町　花巻市　北上市
遠野市　奥州市

□宮城県
気仙沼市　栗原市　色麻町
宮城加美町　角田市　岩沼市
蔵王町　大河原町　宮城川崎町
亘理町　東松島市　松島町
利府町

□山形県
村山市　酒田市

□北海道
函館市　浦河町　浦幌町
別海町

□秋田県
井川町　秋田市　由利本荘市
にかほ市　横手市　大仙市
仙北市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。