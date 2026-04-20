サンディスクは4月20日（月）、米国の放送機器展示会「NAB 2026」にて、プロフェッショナル向けメモリーカードの新製品を発表した。

ラインアップはCFexpress 4.0規格のType Bカードと、SDXC UHS-II V90およびV60メモリーカード。いずれも日本国内での発売は2026年第3四半期以降を予定している。

SanDisk Extreme PRO CFexpress 4.0 Type Bカード

CFexpress 4.0に対応し、読み出し最大3,700MB/秒、書き込み最大3,500MB/秒の転送速度を実現したモデル。最大4TBの容量を用意しており、長時間の撮影を可能とするほか、12K動画など高ビットレートの記録にも対応するという。

同社の製品ラインアップとしては、初めてCFexpress 4.0に対応するモデルとなる。

SanDisk Extreme PRO SDXC UHS-II V90カード

既存のV90規格モデルから転送速度が向上。読み出し最大310MB/秒、書き込み最大305MB/秒に高速化した。512GB～2TBの容量を用意する。

なお、従来モデルの最大転送速度は読み出し300MB/秒、書き込み300MB/秒で、容量は64GB～512GBとなっている。

SanDisk Extreme PRO SDXC UHS-II V60カード

V90と同様に従来モデルより高速化しており、読み出し最大300MB/秒、書き込み最大250MB/秒を実現する。容量は256GB～2TBをラインアップ。

従来モデルの容量ラインアップは64GB～1TB。転送速度は64GB/128GBが読み出し280MB/秒、書き込み100MB/秒、256GB/512GB/1TBが読み出し280MB/秒、書き込み150MB/秒だった。