博多華丸・大吉が、ゲストともに街をぶらぶら歩きながら、ただただ食べたい丼と麺を探し求める街ブラバラエティ『華丸丼と大吉麺』

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２６日（日）の１時間スペシャルのゲストは山里亮太。個性的なラーメン店が多く集まる二子玉川で絶品麺を堪能する！

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スペシャルナレーションを担当する勝俣州和の情報によれば二子玉川は“知る人ぞ知るラーメン激戦区”。３人は二子玉川の商店街を練り歩きながら、気になるラーメン店を物色していく。その中から「最初はお二方と博多の豚骨ラーメンを食べたいです」と、最初に向かったのは博多とんこつラーメン店『濃麻呂』。

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福岡名物の“豚骨仕立て”の奥深いスープで、本場の味を堪能できる人気の名店。本場の香りに地元を思い出した大吉は「とんこつラーメンはね、本気を出したら２分で食べ終わる」と意気揚々と語ると、山里は「昔、パンクブーブーの黒瀬（純）さんとお酒を飲んだ後にとんこつラーメンを食べに行ったとき、最初に紅しょうがを入れたらしっかりと怒ってくれたんです。黒瀬さんって普段はすごく優しいんですが、その時ばかりは…」と思わぬ“とんこつエピソード”を思い出していた。

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華丸はその地元の味に「あー福岡に帰ったみたい！」と唸ると、大吉も「確かに、福岡の名店と呼ばれる店のラーメンの味やね」と大満足！ 本場の味を知る大吉が「こんなにも本格的なとんこつラーメンが二子玉川にあるなんて知らんかった！ びっくりするくらい美味しかった」と思わず唸った、とんこつラーメンとは…

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店を後にした一行は、最初に見つけたときから気になり続けていた『鮎ラーメン』のお店へと向かう…が！ 伺ったときはあいにくの満席状態。そこで、大吉が「ちょっと寄っていく？」と提案したお店がアジアンカフェ＆ダイナー『Asian Cafe & Diner Vivid Ajia』。東南アジア各国の料理が楽しめる店を前に、華丸も「ビール一杯くらい飲んで行こうか」と『鮎ラーメン』のお店が空くまでの時間を利用してお邪魔することに。華丸が「エビ春巻きにしよか…？」とメニューを見始めると、山里は「麺でも丼でもないですけど…」と苦笑い。

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生ビールでしばしの休憩を取る３人。そこで山里が手掛ける意外な海外支援の話題が…！ 実は、フィリピンの子どもたちのために給食センターを立ち上げる、その名も、「赤メガネ食堂プロジェクト」を手掛けている山里。そんな山里の功績をまったく知らなかった大吉は「何でこの番組で言うの？ もっと大きい番組で言わないと！」と目を丸くしていたが…。

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そして、３人は「美味い！ 辛い！」を連発したアジア料理を食べた後、満を持して『鮎ラーメン 二子玉川本店』へ。一夜干しにした鮎を注文が入ってから炙り、一尾をそのまま乗せた「鮎ダシのさっぱり冷製つけ麺」が提供されると、３人は口々に「ラーメン屋さんでこのビジュアル 」、「見たことがない景色 」と大興奮！ 鮎の出汁が効いたジュレ状のつけだれの味には大吉が「これは見事っ！」と唸り、山里も「薬味の山椒とジュレとの相性が抜群！ 初めて尽くしの味です」と感動する。

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「とんこつラーメンを食べて、アジア料理で一杯飲んで、さすがに鮎ラーメンはもう入らんと思ってたけど、ペロリやったね」という大吉に、山里も「もう大充実で完璧な流れでした！」とお腹も心も満たされた二子玉川散策。３人が堪能した絶品二子玉川グルメをお見逃しなく…！

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『華丸丼と大吉麺』は、ＡＢＣテレビ・テレビ朝日系列全国ネットで毎週日曜ごご1時25分放送。26日(日)の1時間スペシャルは、ひる１２時５５分から。TVerでも無料配信。

■収録後コメント

Q「華大さんとのロケはいかがでしたか？」

山里「いやもう本当に最高でした！ 今回は二子玉川の散策ということで、僕にも“お店を選んでいいよ”とおっしゃっていただいたんですけれどね（笑）」

Q「山里さんは、お店選びが得意ではないそうですが…？」

山里「そうなんですよ（笑）、でも今回のロケでは華丸さんが明らかな答えを出してくださるんですよね。“今はこのお店はまだ早いよ”とか“こっちのお店に行ってみよう”ってね。それがまた心地よくて、ただただ従うように同行していたら、完璧と言っても過言ではない理想的な店選び＆ルートが辿れたと思います。

Q「華大さんは、山里さんとのロケの印象は？」

大吉「実は三人でのロケはあまりないんですよ。だいぶ久しぶりじゃない？」

山里「はい。昔、福岡でお世話になった時はありましたけど。それ以来だったので、すごく楽しかったです」

華丸「そうだね、5年ぶりとか10年ぶりとか。本当に久しぶりやったね」

大吉「今回のロケでは、二子玉川のみなさんが本当にあたたかくて。我々も大人になりましたからロケに張り切ってはいても、街のみなさんにご迷惑をかけないようなスタイルを自然と取れていたといいますか（笑）。丸くなったと言われればそれまでですけど、三人でロケができて、嬉しかったです」

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■山里亮太さん 出演情報

料理人 No.1 を決める最終決戦!優勝賞金 1000 万円を手にするのは誰なのか?『CHEF-1グランプリ2026』 4月26日(日)よる6時30分～7時50分。ABCテレビ・テレビ朝日系列全国ネット / TVer・ABEMAにて見逃し配信。