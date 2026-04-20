ジュビリーブルーの彩り！東京ディズニーリゾート・フローズンセレクション「東京ディズニーシー25周年ケーキ」
「東京ディズニーリゾート・フローズンセレクション」より、東京ディズニーシー25周年を記念したケーキが登場します。
アニバーサリーのテーマカラーであるジュビリーブルーで彩られた、祝祭感あふれる華やかなケーキです。
家族やお友だちとおうちでパークの思い出を振り返りながら楽しめる特別なスイーツとなっています。
東京ディズニーリゾート・フローズンセレクション「東京ディズニーシー25周年ケーキ」
価格：5,000円
購入方法：東京ディズニーリゾート・アプリでのご注文
配送方法：冷凍便
東京ディズニーシー25周年をお祝いする華やかなケーキが、おうちで楽しめるフローズンセレクションからラインナップされます。
なめらかな食感のミルクムースに果肉入りマンゴージュレをサンドしたこだわりの一品。
トップはレモン風味のジュレやムースでデコレーションされており、さわやかな味わいが広がります。
パークのシンボルやキャラクターがデザインされたピックを飾ることで、開園25周年のお祝いをさらに華やかに演出します。
美しいジュビリーブルーのカラーリングが目を引くアニバーサリーケーキ。
爽やかな風味と豊かな食感のハーモニーが堪能できます。
お祝いの気持ちが高まり、笑顔が広がっていく25周年の特別なケーキ。
心きらめく祝祭のひとときを、おうちでも味わうことができます。
東京ディズニーリゾート・フローズンセレクション「東京ディズニーシー25周年ケーキ」の紹介でした。
©Disney ©Disney/Pixar
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