第1子出産のTBS美人アナ「ハイライト入れまくり」新ヘアに反響「似合ってる」「おしゃれで素敵」
【モデルプレス＝2026/04/20】TBSアナウンサーの近藤夏子が4月19日、自身のInstagramを更新。ハイライトを入れた新しいヘアスタイルを披露した。
【写真】第1子出産の29歳TBSアナ「おしゃれで素敵」明るめヘア
近藤アナは「染めた かなり明るいです！外だともっと明るいのが分かる 嬉しい〜！ハイライト入れまくりです！」とヘアチェンジを報告。ハイライトを入れ、おでこを出した肩までのボブヘアを披露した。
この投稿に、ファンからは「明るめヘア似合ってる」「おしゃれで素敵」「かっこいい」「笑顔に癒された」などと反響が寄せられている。
近藤アナは2024年10月、社会人になってから出会ったという大学の同級生との結婚を発表。2026年1月24日に自身のInstagramを通じ、第1子の出産を報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】第1子出産の29歳TBSアナ「おしゃれで素敵」明るめヘア
◆近藤夏子アナ、新ヘア公開
近藤アナは「染めた かなり明るいです！外だともっと明るいのが分かる 嬉しい〜！ハイライト入れまくりです！」とヘアチェンジを報告。ハイライトを入れ、おでこを出した肩までのボブヘアを披露した。
◆近藤夏子アナの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「明るめヘア似合ってる」「おしゃれで素敵」「かっこいい」「笑顔に癒された」などと反響が寄せられている。
近藤アナは2024年10月、社会人になってから出会ったという大学の同級生との結婚を発表。2026年1月24日に自身のInstagramを通じ、第1子の出産を報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】