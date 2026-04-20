テレ朝・安藤萌々アナが“出入り激しめ”ラウンドでも80台をキープ！ 家族とのラウンドでリフレッシュ
テレビ朝日アナウンサーの安藤萌々が自身のインスタグラムを更新。弟や祖父母と楽しんだラウンドの様子を公開した。
【動画】安藤萌々の豪快ドロースイング
「4月はゴルフの予定がなかったのですが、、先日、弟と祖父母と予定が合ったのでラウンドへ！」と、久々のプレーを報告。「この日は2バーディー！！しかし、トリが3つも出る、、出入りの激しすぎる日でした」と振り返りつつ、「ギリギリ80台、、、」とスコアも明かした。投稿ではラウンド中の動画をまとめた編集映像を公開。美しいフォームでのスイングや華麗なティショットを披露する一方、ショット後に頭の上で両手のダブルピースを決めるなど、リラックスした表情も見せた。さらに「反省は多いけど、新緑がとても綺麗でリフレッシュ出来たので100点！」と充実感が伝わるコメントを添えつつ、「反省の筋トレを弟が収めていた笑」とラウンド中にコース脇でスクワットを行う様子が遠めから収められており、プレーの合間にも体を追い込むストイックな一面が垣間見えた。成蹊大学時代にはゴルフ部主将を務め、2019年には「秋季関東女子チャレンジカップ」でチームとして3位に入賞した実力者だけに、スコアに納得がいかない様子を見せながらも80台をキープ。本気でゴルフに向き合う姿勢と、家族との和やかな時間の両面が伝わる投稿となっている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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