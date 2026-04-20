俳優の宮原華音さんが自身のインスタグラムを更新。

バイクに乗る姿を公開しました。



【写真を見る】【 宮原華音 】 バイク女子 「2年ぶりにバイク乗りました」「乗るとやっぱり怖いけど楽しいなぁ」 ハーレーダビッドソンで笑顔





宮原華音さんは「2年ぶりにバイク乗りました」と綴ると、動画をアップ。







投稿された画像では、宮原華音さんが、深紅のタンクと黒い車体を持つハーレーダビッドソンに跨る姿が見て取れます。エンジンが陽光を弾き、存在感を放っています。

そして、宮原さんは白いヘルメットとサングラス、黒いレザージャケットを身に纏い、自信に満ちた笑顔を見せ、颯爽と走り去って行きます。





続けて「乗るとやっぱり怖いけど楽しいなぁ」「#ハーレー女子」「#harlaydavidson」「#バイク女子」「#大型二輪女子」とハッシュタグを添えて、その思いを綴っています。







この投稿にファンからは「素敵です♥♥♥」・「バイク似合いますね カッコイイ」・「カッチョいい〜 革ジャンも 似合ってますね！」・「華音さん すごくクールないでたちですね キメキメで素晴らしいです♥」などの反響が寄せられています





【 宮原華音さん プロフィール 】



生年月日：1996.4.8

出身地：東京都

身長：170cm

趣味：格闘技観戦

特技：空手







「仮面ライダーガッチャード」(テレビ朝日系)レギュラー出演

アクション女優・プロ格闘家/ 日本体育大学出身

15 歳で三愛水着イメージガールに選出されデビュー。







小学生から始めた空手で全国大会に優勝し強化選手に選ばれるほど、高い身体能力を持つ。 その特技を生かし、アクション女優として注目を浴びている。

「仮面ライダーアマゾンズ」では、「JAPAN ACTION AWARDS」ベストアクション女優賞 優秀賞を受賞。

「仮面ライダーガッチャード」では悪役クロトーを演じた。



2023年春にプロ格闘家としてデビューし、39秒KO勝利が話題となった。







【担当：芸能情報ステーション】