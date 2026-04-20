【鳥取県】個性豊かな5つの温泉「鳥取いなば温泉郷」の魅力とは？ 砂丘、美術館、海鮮料理も楽しめる
「鳥取いなば温泉郷」は、それぞれ異なる趣を持つ5つの温泉地で構成されています。中心となる「鳥取温泉」は、明治37年に発見された全国でも珍しい県庁所在地の市街地に湧く温泉で、硫酸塩泉の泉質を有しています。
また、平安時代に薬師如来のお告げで掘り当てられたと伝わる「吉岡温泉」は、古くから「美肌の湯」として親しまれ、鳥取藩主の湯治場としても利用されました。
このほか、民謡「貝殻節」の故郷である海辺の「浜村温泉」、戦国時代の城下町に隣接する「鹿野温泉」、そして山陰屈指の歴史を持ち「ゆかむり唄」という独特の風習が残る「岩井温泉」など、歴史ロマンあふれる湯巡りが楽しめます。
また、鳥取民藝美術館での文化鑑賞や、鹿野町での「そば打ち体験」、吉岡温泉周辺での「いちご狩り」など、体験アクティビティも充実しています。
温泉街の散策では、昭和レトロな商店街での食べ歩きや、地元の温泉水を使用した石けん、老舗旅館の手作りプリンなど、心温まるお土産探しも楽しみのひとつです 。
「古代日本の神話が息づく温泉です」（60代男性／埼玉県）」
「周辺にある『海食棚』や『気多の岬』、『白兎海岸』に『白兎神社』などに日本神話の世界に誘われ、幻想的な雰囲気に包まれながら素敵な温泉を楽しめるので外国の方にはオススメだと思いました」（50代男性／徳島県）」
「美しく透き通った日本海が見える風景と新鮮な海鮮料理がいただけるので外国人の方も喜ばれると思います」（60代男性／兵庫県）」
(文:All About ニュース編集部)
また、平安時代に薬師如来のお告げで掘り当てられたと伝わる「吉岡温泉」は、古くから「美肌の湯」として親しまれ、鳥取藩主の湯治場としても利用されました。
このほか、民謡「貝殻節」の故郷である海辺の「浜村温泉」、戦国時代の城下町に隣接する「鹿野温泉」、そして山陰屈指の歴史を持ち「ゆかむり唄」という独特の風習が残る「岩井温泉」など、歴史ロマンあふれる湯巡りが楽しめます。
「鳥取いなば温泉郷」周辺には何がある？鳥取観光の代名詞である「鳥取砂丘」や「鳥取城跡」へのアクセスが良く、観光の拠点として最適です。グルメ面では、11月から3月にかけて解禁される「松葉がに」をはじめ、白いか、のどぐろ、鳥取和牛など、山陰の豊かな自然が育んだ旬の食材を堪能できます。
また、鳥取民藝美術館での文化鑑賞や、鹿野町での「そば打ち体験」、吉岡温泉周辺での「いちご狩り」など、体験アクティビティも充実しています。
温泉街の散策では、昭和レトロな商店街での食べ歩きや、地元の温泉水を使用した石けん、老舗旅館の手作りプリンなど、心温まるお土産探しも楽しみのひとつです 。
「幻想的な雰囲気」これまでにAll About ニュース編集部が実施したアンケート調査では、下記のような評価が寄せられています。
「古代日本の神話が息づく温泉です」（60代男性／埼玉県）」
「周辺にある『海食棚』や『気多の岬』、『白兎海岸』に『白兎神社』などに日本神話の世界に誘われ、幻想的な雰囲気に包まれながら素敵な温泉を楽しめるので外国の方にはオススメだと思いました」（50代男性／徳島県）」
「美しく透き通った日本海が見える風景と新鮮な海鮮料理がいただけるので外国人の方も喜ばれると思います」（60代男性／兵庫県）」
(文:All About ニュース編集部)