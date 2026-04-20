BTS・V、コダック被り「ポケパーク」を満喫 「ポケカントーに伝説ポケモン（テテ）現る！」「テテよみうりランド行ったの！」
韓国の7人組グループ・BTSのVが、20日までに自身のインスタグラムを更新。よみうりランド遊園地内のポケモン初の屋外常設施設『ポケパーク カントー』を訪れた様子を公開した。
【写真】コダックの被り物で「ポケパーク」を満喫したBTS・V
Vは「村から始めます」というコメントとともに、コダックの被り物をしてパークを楽しむ姿や、ピカチュウ、エイパム、カビゴンとのショットや、エントランスの大きなモンスターボールとの記念撮影などを投稿。
この投稿にファンからは「ポケカントーに伝説ポケモン（テテ）現る！」「テテを楽しませてくれてポケモンに感謝の気持ち」「ポケモンと戯れる姿はまさに癒やし」「たくさんのポケモンに囲まれて楽しそうなテテ。日本を楽しんでて嬉しい」「野生のテテが野生のポケモンと触れ合ってる世界線やばい」「テテよみうりランド行ったの！」「この新種のポケモン可愛いな…あ、テテっていうんですね……（泣いてる）」と、日本を満喫している姿に反響が集まっている。
【写真】コダックの被り物で「ポケパーク」を満喫したBTS・V
Vは「村から始めます」というコメントとともに、コダックの被り物をしてパークを楽しむ姿や、ピカチュウ、エイパム、カビゴンとのショットや、エントランスの大きなモンスターボールとの記念撮影などを投稿。