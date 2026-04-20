「福島牝馬ステークス」にゲスト登場

競馬場のターフに現れた女性モデルの笑顔に、ファンが騒然となっている。スラリとした長身が映えるコーデに「スタイル良すぎるし綺麗！」「上品すぎ」とコメントが寄せられた。

芝生の上で晴れやかな笑顔を見せた。19日に福島競馬場で行われたJRA重賞「福島牝馬ステークス」のゲストとして現れたのは、女優でファッションモデルも務める紺野彩夏だ。白いブラウスに、黒のロングスカートを合わせた上品な装いで登場。表彰式では胸元に真っ赤なリボンを付け、凛とした表情でプレゼンターの大役を果たした。晴天の下、鮮やかな緑のターフに映える抜群のスタイルと透明感に、ファンが見惚れている。

紺野の公式インスタグラムが実際の画像を公開。「福島牝馬ステークス 予想＆トークショーへの登場、そして表彰式のプレゼンターを務めさせていただきました！ ありがとうございました 初めて近くで見る競走馬はとても迫力がありました 当たらなくて残念」と綴ると、ファンから賛辞が並んだ。

「スタイル良すぎるし綺麗！」

「とっても美しくて上品」

「おめでとう！スタイル抜群 可愛すぎる 好きです」

「お疲れ様です可愛いです」

「かわいい」

「笑顔好きよ」

「ロングスカートが凄くお似合いです」

26歳の紺野は雑誌「non-no」の専属モデルとして活躍するほか、女優としても幅広く活動している。福島牝馬ステークスは、単勝9番人気の伏兵コガネノソラが優勝し、2度目の重賞タイトルを手にした。



（THE ANSWER編集部）