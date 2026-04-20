スターバックスにて2025年に販売され、多くのゲストから人気を博し、スターバックスの新たな人気ビバレッジとなった、フルーツとソーダのすっきり感が楽しめる香るソーダ「チラックス ソーダ」2種が登場。

ストロベリー果肉を増量し、果実感をさらに高めた「チラックス ソーダ ストロベリー」と、爽やかな香りと柑橘の果皮・果汁のコンビネーションが楽しめる「チラックス ソーダ ゆずシトラス」がラインナップされます☆

スターバックス「チラックス ソーダ ストロベリー／チラックス ソーダ ゆずシトラス」

サイズ・価格：

持ち帰り：Tall 579円(税込)／Grande 624円(税込)／Venti 668円(税込)

店内利用：Tall 590円(税込)／Grande 635円(税込)／Venti 680円(税込)

※ソーダをティー（ブラック／パッション)に変更が可能です

発売日：2026年4月24日（金）※一時的な欠品または早期に販売終了する場合があります

販売店舗：全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）

スターバックスに2025年初登場し、人気を博した すっきりと香るソーダ「チラックス ソーダ」

チラックス（Chill & Relax）の名のとおり、ゆったりと気分をほどきながら、炭酸の爽快感、フルーツ果肉の贅沢な味わい、そして軽やかなシトラスの香りを楽しめる一杯として人気を博しました。

特に、“香るソーダ”のために特別に開発したグリーンシトラスのシロップは、ひと口飲んだ瞬間にふわっと広がり、心まで軽くなるような感覚をもたらすのが特長です。

レモン、ライム、グレープフルーツといったシトラスに、梨やハーブなど10種類以上の香りを絶妙にブレンドすることで、飲むたびに爽やかな香りが鼻へ抜け、心地よい余韻が続くような仕立てになっています☆

チラックス ソーダ ストロベリー

ストロベリー果肉にソーダを合わせ、さらにグリーンシトラスフレーバーシロップを加えた、爽やかで香り豊かな「チラックス ソーダ ストロベリー」

グリーンシトラスの香りは、ひと口で軽やかな余韻を感じられるすっきりとした仕立ての一杯です。

2026年はストロベリー果肉を増量し、果実本来の甘さと満足感をよりしっかりと感じられるように進化。

爽快なソーダと果肉の贅沢感のコントラストが心地よいリフレッシュできるビバレッジです。

チラックス ソーダ ゆずシトラス

ゆず果皮、グレープフルーツとオレンジを組み合わせた爽やかなフルーツソーダに、グリーンシトラスフレーバーシロップを合わせた、香り豊かな「チラックス ソーダ ゆずシトラス」

贅沢感を感じるシトラス果肉がアクセントとなり、フルーティーで立体的な味わいを引き立てます。

ひと口で広がるグリーンシトラスの軽やかな香りが、爽やかな余韻とともに気分をすっきりと整えてくれる、リフレッシュ感あふれるビバレッジです。

カスタマイズでもっと自由に！「今日の気分で、チル＆リラックス。」

2026年の「チラックス ソーダ」では、より自分らしく、その日の気分に合わせて楽しめるよう、気持ちの状態に寄り添う3つのカスタマイズを提案。

気分を切り替えたい時、ふっと力を抜きたい時、少し気分を上げたい時など、スターバックスならではのカスタマイズで “今の気分にちょうどいい一杯” を選べます。

“今日の気分で選べるチラックス”。

気分に寄り添う一杯を選ぶことで、その日の過ごし方が少し豊かになる。

そんな新しい楽しみ方が、2026年の「チラックス ソーダ」では提案されます。

リフレッシュ

仕事の合間やリフレッシュしたい時に寄り添う「REFRESH」には、ソーダの爽快さを引き立てるカスタマイズがおすすめ。

「チラックス ソーダ ゆずシトラス」にチャイシロップを加えることで、爽やかさの中にスパイスのアクセントが加わり、気分をすっきり切り替えたい瞬間にぴったりの仕立てになります。

まるで、スパイス香るクラフトコーラのような味わいが楽しめるのが特徴です。

リラックス

やさしく気分をゆるめたい「RELAX」には、まろやかさを感じられるカスタマイズがおすすめ。

「チラックス ソーダ ストロベリー」はブラックティーへの変更とホワイトモカシロップ追加との相性が良く、ティーの華やかさとホワイトモカシロップのコクが重なり、ゆったりとしたカフェ時間に心地よく寄り添う穏やかな味わいが楽しめます。

フルーツ果肉入りのミルクティーのような一杯に仕立てられるカスタマイズです。

ムードアップ

ワクワクしたい日や誰かと過ごす時間に寄り添う「MOOD UP」のおすすめは、少し冒険心のあるカスタマイズ。

「チラックス ソーダ ゆずシトラス」にエスプレッソを加えることで、柑橘の爽快感にエスプレッソの深みが重なり、意外性のある組み合わせがまるでエスプレッソソーダのような一杯に仕上がります。

モバイルオーダーなどスターバックス リワード会員対象「先行販売」

対象期間：2026年4月22日（水）〜 4月23日（木）

対象商メニュー：

・チラックス ソーダ ストロベリー

・チラックス ソーダ ゆずシトラス

サイズ：Tallサイズのみ

利用方法：以下のいずれかの方法で注文できます。

Mobile Order & Payで注文※Starbucks® Rewards 会員のみご利用可能（ゲスト利用・App Clipは対象外）レジでスターバックス公式アプリ内の購入用二次元コードを提示

ロイヤルティプログラム「Starbucks Rewards（スターバックス リワード）」会員を対象に「チラックス ソーダ ストロベリー」「チラックス ソーダ ゆずシトラス」の2種を、発売日に先駆けて一足早く楽しめる先行販売を実施。

会員の皆さんが、ひと足先にチラックスのリフレッシュ体験をお楽しむ特別な機会です。

気分転換のひとときを軽やかに彩る、フルーツとソーダのすっきり感が楽しめる香るソーダ。

スターバックスにて2026年4月24日より販売される「チラックス ソーダ ストロベリー」と「チラックス ソーダ ゆずシトラス」の紹介でした☆

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