名手アフマダリエフも支配した「次元の違い」　元世界王者の米解説が分析した井上尚弥の優位性　中谷潤人戦に高まる関心「イノウエはパワーだけじゃない」

昨年9月のアフマダリエフ戦。この試合で井上はさらなる進化を遂げた姿を見せた(C)Getty Images

余計な煽り要素もゼロな決戦

「THE DAY やがて、伝説と呼ばれる日」――。そう銘打たれた興行のメインを飾る決戦への関心が高まってきている。来る5月2日、東京ドームで開催される世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）と、WBA、WBC、WBO世界同級1位・中谷潤人（M.T）による珠玉の一戦だ。

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昨春に日本国内の年間表彰式で、すでに「最強」の地位を欲しいままにしていた井上が中谷に「1年後の東京ドームで盛り上げよう」と言葉を向けて以来、このメガカードに、格闘技界の流行でもある「煽り」は皆無。無敗を維持したお互いの「強さ」が物語の軸となってドラマ性が熟成されてきた。

ここまで余計な要素がなく、創り上げられてきたマッチアップは昨今では珍しくもある。だからこそ、数多のメガファイトを生み出してきたボクシングの本場であるアメリカでも、井上と中谷のどちらが勝つのかに熱視線が注がれている。

やはり話題の中心に置かれるのは、いまだ敵なしの“怪物”である井上を、無敗のチャレンジャーである中谷が倒せるか否か。そのシンプルな点である。

ルディ・エルナンデスという聡明なトレーナーを抱える中谷は、「井上選手はグー、チョキ、パーすべて出せる選手。僕もすべて出せるように準備しないといけない」と語るように、いかなる展開に追い込まれても対応しうるだけの準備をしている。米国でのトレーニングを重ねた28歳は、これまで以上にパンチの引き出しを作っていくはずである。

ただ、対峙する井上もそれは同様。「強さは認めています」と公言する“モンスター”が、「自分が絶対王者だから」と驕るはずがない。2025年に計4試合の過密日程をこなした中で、かつてないほどのタフさと戦術の豊富さを身に着けた33歳は、「最強の刺客」とも評される中谷に対しても戦略を練り、アジャストしていくはずである。

では、数多の名勝負を見定めてきたアメリカの識者たちは、大都市・東京を舞台に実現するメガマッチの展開をどう見定めるのか。やはり論じられているのは、井上優位の見方だ。無論、それは中谷を軽んじるものではなく、王者の凄まじい才能を評価しての意見である。